Kollision auf der A7: 35-Jährige wird leicht verletzt

Eine 35-Jährige wird bei einem Unfall am Dienstag auf der A7 bei Seeg (Landkreis Ostallgäu) leicht verletzt. Die Leitplanke verhindert laut Polizei Schlimmeres.

06.04.2022 | Stand: 14:46 Uhr

Am Dienstagvormittag ist eine 35-jährige Autofahrerin bei einem Unfall auf der A7 bei Seeg leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei in Fahrtrichtung Süden wegen eines Fehlers beim Wechseln des Fahrstreifens. Dabei kollidierten zwei Autos miteinander. In dem einen saß die 35-Jährige, in dem anderen ein 66-jähriger Fahrer. Letzterer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die 35-Jährige musste aufgrund leichter Verletzungen im Krankenhaus in Füssen behandelt werden.

Leitplanke wird stark beschädigt und verhindert wohl Schlimmeres

Die A7 war insgesamt etwa zwei Stunden lang teilweise gesperrt, da beide beteiligten Autos nicht mehr weiterfahren konnten und überall auf der Fahrbahn Fahrzeugteile lagen. Außerdem wurde die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand der Autobahn stark beschädigt. Nach Angaben der Polizei verhinderte die Planke wohl einen schlimmeren Ausgang des Unfalls. Für die Reinigung der Fahrbahn war die Autobahnmeisterei mit einer Kehrmaschine vor Ort. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 54.000 Euro.

