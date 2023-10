Landwirt wird unter seinem Traktor eingeklemmt

Arbeitsunfall in Seeg: Ein Bauer wurde unter seinem Traktor eingeklemmt. Dabei verletzte er sich am Arm.

08.10.2023 | Stand: 11:30 Uhr

In Seeg ist es am Samstagabend zu einem Unfall auf einem Bauernhof gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Hoftraktor in die Hofeinfahrt und wollte diesen mit einem Gewicht bestücken.

Aufgrund des unebenen Untergrunds und des zu hohen Hebegewichtes kippte der Traktor um und klemmte den 54-jährigen Mann ein. Dieser konnte sich jedoch selbstständig aus seiner Lage befreien.

Mann unter Traktor eingeklemmt: Arm verletzt

Dabei verletzte er sich am linken Arm.

Rettungskräfte versorgten den Landwirt und verbrachten ihn in das nächstgelegene Krankenhaus zur weiteren ärztlichen Behandlung.

Erst vor wenigen Tagen wurde im Faulenbacher Tal ein Senior unter seinem Traktor eingeklemmt.