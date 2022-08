Am Montagabend stößt ein 57-jähriger Motorradfahrer mit einem Kleintransporter zusammen. Der Fahrer des Wagen hatte die Vorfahrt missachtet.

30.08.2022 | Stand: 13:43 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall ist as am Montagabend bei Seeg gekommen. Nach Polizeiangaben missachtet ein 29-Jähriger mit seinem Kleintransporter beim Abbiegen die Vorfahrt eines Motorradfahrers. Der 57-jährige Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und krachte in der Transporter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.