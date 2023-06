Seeger Leseratten haben einen neuen Treffpunkt

Nach langer Vorarbeit, Bücherkisten packen und schleppen ist es geschafft: Die Pfarr- und Gemeindebücherei eröffnet ihr neues Domizil im Settelehaus am Kirchplatz.

26.06.2023 | Stand: 08:00 Uhr

Nun ist es geschafft: Am Samstag hat die Seeger Bücherei nach langer Vorarbeit, Bücherkistenpacken und Umzug ihr neues Domizil, frisch renovierte Räume des Settelehauses am Kirchplatz, eröffnet. Hell und freundlich präsentierten sich die Räumlichkeiten bei der feierlichen Eröffnung.

Gut sortiertes Angebot

In dem gut sortierten Angebot findet wohl weiterhin jeder Besucher passend zu seiner Lebensphase die richtige Begleitlektüre. Vom glitzernden Einhorn, veganen Rezeptbuch, neuestem Allgäu Krimi, Sach- und Fachlektüren bis zu interessanten Monatszeitschriften und vielem mehr findet sich auch einiges über die Bewohner Seegs – von der omnipräsenten Honigbiene bis zu den Bestsellern von Dr. Theo Waigel. 2. Bürgermeister Lorenz Schnatterer bedankte sich im Namen der Kommune herzlich bei Leiterin Sieglinde Senft und ihrem aktiven Bücherteam für ihr unermüdliches, ehrenamtliches Engagement. Gerade im Zeitalter der Digitalisierung sei es wichtig, dass Kinder und Erwachsene noch zu Büchern greifen, denn das sei die Grundlage jeden Bildungsprozesses, meinte der Gemeindevertreter.

Der Kinderchor unter der Leitung von Birgit Hein sorgt für die fröhliche musikalische Untermalung des Festakts. Bild: Martina Gast

Seit 21 Jahren am Puls der Zeit

Seit mittlerweile 26 Jahren ist Bildungsexpertin Senft im Büchereiteam aktiv, seit 21 Jahren bleibt sie als Leiterin am Puls der Zeit. Der Erfolg der Pfarr- und Gemeindebücherei spricht für sich: Wurden vor 20 Jahren noch 1878 Bücher, Spiele, Monatszeitschriften, Hörspiele, Filme & Co. pro Jahr ausgeliehen, sind es mittlerweile fast 22.000 Leihgaben, die ressourcenschonend und kostengünstig zum Schmökern mitgenommen werden.

Seit vielen Jahren wird das Team der Bücherei mobil und geht mit dem „Bücherfuchs“ in die Schulen und Kindergärten in Hopferau, Lengenwang und Seeg, um sich für die Leseförderung einzusetzen und den Kindern frühzeitig den Spaß am Lesen zu vermitteln.

"Absolute Bereicherung"

Bei der Segnung der neuen Räumlichkeiten bezeichnete Pfarrer Wolfgang Schnabel die Institution als absolute Bereicherung. Pfrontens evangelischer Pfarrer Andreas Liedtke überreichte der Leiterin mit launigen Anekdoten, ein paar seiner „Lieblingsbücher“ und Lesetipps als Geschenk.

Geöffnet hat die Seeger Bücherei im Settelehaus dienstags von 9 bis 11 Uhr, donnerstags von 15.30 bis 18.30 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr.