Seeger Strielar bieten ein fantastisches Sommerkonzert in der Kirche St. Anna in Kirchthal

Wohltuendes Sommerkonzert der Seeger Strielar in der Kirche St. Anna in Kirchthal. Gottfried Allgaier komplementiert das charismatische Jodlerduo Gschwend.

16.07.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Immer öfter liest man vom Ausbaus von Ladestationen für Elektroautos und E-Bikes, denn bekanntlich kommt man nur mit genügend Energie ans Ziel. Die Seeger Strielar folgen dem Trend und richteten eine wohltuende Ladestation für ihre Mitmenschen ein. Beim Sommerkonzert bot die Filialkirche St. Anna im Ortsteil Kirchthal Raum und Zeit, den eigenen Akku aufzufüllen.

Sommerliche Teximpulse: Strielar aus Seeg bieten Sommerkonzert

Richard und Babsi Gschwend hatten für den sommerlichen Abend ein abwechslungsreiches musikalisches Allerlei zusammengestellt. Veredelt und komplementiert wurde das charismatische Jodlerduo Gschwend noch durch den grandiosen Gesang, Klavier- und Gitarrensound des musikalischen Hochkaräters Gottfried Allgaier. „Komm herein und nimm dir Zeit für dich, komm herein, vielleicht erkennst du dich, komm herein, tu deine Sinne, deine Seele auf“: Viele Besucherinnen und Besucher folgten gerne den Liedzeilen des Jodlerduos. Wie schöne Sommerblüten streute Gabi Paulsteiner feine geistige sommerliche Textimpulse in den Kirchenraum.

(Lesen Sie hier: Das ist bei den Kemptener Filmnächten auf der Burghalde geplant.)

Strielar aus Seeg: Auch ein Saxofon kommt zum Einsatz

Zwischen den teils schwungvollen, mal beinahe melancholischen Jodlern wie Obedstimmung, G’schenkte Däg oder S´ Liacht griff Richard Gschwend immer wieder zum Saxofon. Gemeinsam mit Allgaiers Pianoklängen genoss das Publikum balladeske Stücke wie Sinatras „My Way“ und vieles mehr. Strielar Florian Paulsteiner bedankte sich nach dem gelungenen Konzerterlebnis herzlich bei allen Gästen und überreichte den Musikanten flüssiges Gold: Seeger Blütenhonig.