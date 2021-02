Welche Wege die Christen im Füssener Land finden, den Feiertag trotz Corona-Pandemie zu begehen.

06.01.2021 | Stand: 21:07 Uhr

Nachdem die Corona-Pandemie auch die traditionellen Besuche der Sternsinger in den Häusern in diesem Jahr vereitelt, haben die Pfarreien im südlichen Ostallgäu andere Wege gefunden, den Segen zu den Familien zu bringen und Spenden für das Kindermissionswerk zu sammeln. Die kommen in diesem Jahr Projekten in der Ukraine zugute. Auch ein altes Ritual ist heuer besonders gefragt.