Seit 60 Jahren lässt die Bergwacht Nesselwang Kinder Strahlen

Der Auftritt des Nikolauses ist Tradition seit 1959. Womit seither die Päckchen für die Nesselwanger Kinder gefüllt werden.

04.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Wie es seit über 60 Jahren Tradition ist, kommt der Bergwacht-Nikolaus am Dienstag, 6. Dezember, zur Kinderbescherung nach Nesselwang. Um 18.30 Uhr wird er hoch zu Ross und begleitet von seinen Ruprechten und Engeln an der Kirche in die festlich geschmückte Von-Lingg-Straße einbiegen. Dort hält er seine Ansprache, ehe seine zehn Knechte die Geschenkpäckchen an die Kinder verteilen. Die Harmoniemusik trägt mit ihren Klängen zum festlichen Rahmen bei.

Vom biblischen Esel aufs Ross umgestiegen

Nur wenig hat sich seit dem ersten Nikolauseinzug in der Marktgemeinde geändert, den die Nesselwanger Bergwacht im Jahr 1959 veranstaltet hat. War in den ersten Jahren ein biblischer Esel das Tragtier für den Nikolaus, durfte er schon bald auf ein richtiges Ross umsatteln. Damals lockte das adventliche Spektakel um die 2000 Zuschauer an. Darunter viele Kinder, die nach der Ansprache des Nikolauses von den Ruprechten kleine Geschenke bekamen – so wie es bis heute der Brauch ist. Nach der Premiere an der Pfarrkirche St. Andreas ist seit Mitte der 1960er Jahre bis heute die Von-Lingg-Straße Ort des Geschehens. Ebenso traditionell wird der Nikolaus seit Jahrzehnten von Engelchen begleitet.

Wer dem Veranstalter hilft

Unterstützt wird die Bergwacht von der Harmoniemusik Nesselwang, die den Auftritt des Nikolauses umrahmt. Der Trachtenverein und die Marktgemeinde geben ihr Zuschüsse für die Füllung der Päckchen. Auch an der hat sich in mehr als 60 Jahren nicht viel geändert: Nüsse, Äpfel, Mandarinen und Süßigkeiten sind darin. Die kleineren Kinder freuen sich darüber richtig, und die Bergwachtler freuen sich dann mit ihnen. Zusammen mit ihren Angehörigen packen sie jedes Jahr hunderte Päckchen. Freiwillige Geldspenden für die Bescherung durch den Nikolaus nehmen die Gästeinformation, die Metzgerei Haslacher und die Bäckerei Lipp entgegen.

