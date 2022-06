Seit zehn Jahren: Landschaft und Kulinarik am Lechweg genießen

Wie 47 Wanderer am „Längsten Lechweg-Tag des Jahres“ in nur 16 Stunden die ganze Vielfalt der 125 Kilometer langen Route erkundeten.

24.06.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Die ganze Vielfalt des Lechwegs haben die Teilnehmer des „Längsten Lechweg-Tag des Jahres“ an nur einem Tag erkundet. Anlass für die exklusive Schnupper-Tour war der zehnte Geburtstag des Fernwanderwegs, der über 125 Kilometer den Alpenfluss „von der Quelle bis zum Fall“, also vom Ursprung im Formarinsee bis zum Lechfall in Füssen begleitet. 47 Teilnehmer erkundeten bei Kaiserwetter gemeinsam mit dem Lechweg-Team in 16 Stunden zu Fuß sowie im Bus landschaftliche und kulinarische Höhepunkte in den fünf Partnerregionen Lech und Warth am Arlberg, Tiroler Lechtal, Naturparkregion Reutte sowie Füssen.

Alphornklänge und Bergkäse

Von der Johannisbrücke, etwa fünf Kilometer vom Beginn des Lechwegs am Formarinsee entfernt, führte die erste Etappe durchs Lechquell-Gebiet über Almwiesen, hölzerne Stege und Brücken sowie eine Kuhweide bis zur Jausenstation Älpele, wo der Transport nach Warth am Arlberg bereitstand. Im Walserdorf empfingen Alphornbläser die Gäste am Dorfbrunnen vor eindrucksvoller Bergkulisse. Kurt Sojer reichte den Wanderern zur Stärkung Köstlichkeiten aus seiner Käserei. Die zweite Wanderetappe führte nach Lechleiten. Vorbei am berühmten Walserhus, marschierte die Gruppe über üppige Kräuter- und Blumenwiesen via Gehren bis nach Lechleiten. Die Busfahrt nach Holzgau leitete die dritte Etappe ein. Von der Kirche am Dorfplatz führte sie über die spektakuläre Hängebrücke mit Stopp an einem Wildfutterstand. Bei Speck, Käse und kühlen Getränken genossen die Lechweg-Fans die musikalischen Darbietungen der Lechtaler Kultband „Bluatschink“ alias Toni und Margit Knittel. Nach einer kurzen Wanderung durch den Wald gab es endlich die Möglichkeit, bei Stockach die müden Füße im kühlen Lech zu erfrischen. Nach kurzer Busfahrt bis Wängle begann die vierte Etappe mit Rainhard Staffler, Bergwanderführer der Außerferner Alpinschule. Er lotste informativ und unterhaltsam durch die Lech-Auen bis zum Vogelbeobachtungsturm in Pflach. Die kulinarische Belohnung ließ nicht lang auf sich warten: Im Hotel Schwanen standen Lechweg-Produkte zur Verkostung bereit.

Zur Belohnung gibt es Kässpatzen

Nach der Weiterfahrt zum Alpsee jenseits führte Stefan Fredlmeier die letzte Etappe an. Mit dem Geschäftsführer von Füssen Tourismus und Marketing ging es durch die Laubwälder am Schwansee und über den Alpenrosenweg zum Kalvarienberg mit Aussicht auf die romantische Altstadt. Beim Abstieg empfing Zitherspieler Magnus Lipp die Lechweg-Wanderer an einer kleinen Kapelle. Am Lechfall angekommen endete der „Längste Lechweg-Tag des Jahres gegen 22 Uhr mit Kässpatzen, Teilnahme-Urkunde sowie einem Brotzeitsäckle mit Lechweg-Produkten als Abschiedsgeschenk.

