Selbst denken, empfiehlt der Füssener Direktor

87 junge Menschen erhalten am Gymnasium Füssen Abiturzeugnisse. Schulleiter Gschnaidner ist sicher, dass sie für künftige Herausforderungen sensibilisiert sind,

Mit einer würdigen Feier in der Turnhalle ist der Abiturjahrgang des Gymnasiums Füssen verabschiedet worden. Die Schullaufbahn endete für 87 Abiturienten und Abiturientinnen mit der Übergabe der Zeugnisse durch Schulleiter Michael Gschnaidner und Oberstufenkoordinator Michael Glöckner.

Abiturrede von "ChatGPT"

Zur Begrüßung verwies Gschnaidner auf ein Zitat aus einer durch die künstliche Intelligenz „ChatGPT“ formulierten Abiturrede. So zeigte er die modernen Möglichkeiten auf und gab seinen Schülern gleichzeitig zu bedenken, sich nicht nur darauf zu verlassen, sondern selbst ein Leben lang zu lernen und selbst zu denken. Dabei war er sich sicher, dass seine Schüler für die Herausforderungen der Zukunft sensibilisiert sind und sich problemlos zurechtfinden werden. Bürgermeister Maximilian Eichstetter und Altbürgermeister Dr. Paul Wengert bedachten die Abiturienten mit lobenden Worten und baten sie, ihre Heimat nicht zu vergessen, wenn sie nun hinausgingen in die Welt. Tony Liersch gratulierte im Namen des Elternbeirats. Oberstufenkoordinator Glöckner erinnerte mit ein wenig Wehmut in seiner Rede an die schöne Zeit, die so schnell vergangen ist. Für viele Lacher sorgte er mit Anekdoten seiner Schüler aus der damaligen fünften Klasse.

"Spielbericht" der Schülerinnen und Schüler

Die Abschiedsrede der Abiturienten hielten Mia Steinacher und Tobias Hackl. Im Stil eines Spielberichts, charmant und mit viel Humor, erzählten sie von ihrer Zeit am Gymnasium Füssen. Sie erinnerten dabei aber auch an die schwierigen Zeiten während der Corona-Einschränkungen. Trotzdem war der prägende Gedanke, nie den Mut zu verlieren, sondern weiterzumachen und sich nicht vom Weg abbringen zu lassen.

Studien-Stiftung stellt sich vor

Die ehemalige Schülerin, jetzt Ärztin, Franziska Humm stellte die Studien-Stiftung StudiFix vor und dankte dem Ehepaar Fischer für die Unterstützung. Anschließend wurden die fünf Jahrgangsbesten für ihre Leistungen geehrt und endlich durften alle Abiturienten ihr Zeugnis in Empfang nehmen. Anschließend gab es Ehrungen für soziales Engagement in Form von Bücherpreisen.

