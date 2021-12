Seltene Spießente zu Gast am Forggensee

Zwölf verschiedene Entenarten gibt es auf dem Gewässer zu beobachten. Die Spießente macht einen Zwischenstopp auf dem Weg nach Frankreich.

10.12.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Von zwölf verschiedenen Entenarten, die Vogelkundler Richard Wismath nach eigenen Angaben bisher an den Gewässern im Füssener Land beobachtete, zählen Spießenten zu den seltensten. Derzeit seien sie auf dem Rückweg in ihre Winterquartiere vornehmlich an der französischen Atlantikküste und machten Zwischenstopp am Forggensee. Die Vögel sind sehr schlank, mit langem Hals, relativ kleinem Kopf und lang ausgezogenen Schwanzfedern beim Erpel. Das Männchen, das Wismath bei Brunnen fotografierte, befinde sich in schlichtem Gewand. Sein Prachtkleid trage er nur im Frühling während der Paarungszeit. Die Flügelspitzen sind dann metallisch grün, vorne rotbraun und hinten weiß abgesetzt. Im Flug ist die Spießente an ihrem langen, dünnen Hals zu erkennen. Spießenten ernähren sich von Wasserpflanzen aller Art. Beim Gründeln erreichen sie dank ihres langen Halses eine Tiefe von 50 Zentimetern und können daher andere Nahrungsquellen nutzen, als übrigen Entenarten. Als Brutvogel kommt die Spießente hauptsächlich auf den britischen Inseln und Island vor. Nur wenige Paare brüten im Nordosten Deutschlands und sind deshalb sehr gefährdet.