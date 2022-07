Senioren-WGs in Pfronten wo einst Kinder betreut wurden

Der Bauausschuss stimmt dem Neubau zu, auch wenn er manchem als zu massiv erscheint. Einen Spielplatz muss der Bauherr nicht errichten, aber bezahlen.

Eine Wohnanlage mit drei Wohngemeinschaften für Senioren soll an der Tiroler Straße in Pfronten-Steinach entstehen. Mehrheitlich mit 7:2 Stimmen hat der Bauausschuss des Gemeinderats das Vorhaben befürwortet. Auf dem Grundstück hatte zuletzt ein Kindergarten gestanden, der in den Räumen einer ehemaligen Metzgerei untergebracht war.

Mehrere Vorhaben nicht verwirklicht

Wie Bauamtsleiter Karl Hörmann erläuterte, hatte es für das Grundstück bereits in den vergangenen Jahren Bauanträge gegeben, die jedoch nicht verwirklicht wurden. Nach einem Verkauf liege nun erneut ein Bauantrag vor, der zehn Wohneinheiten, aufgeteilt in drei Wohngemeinschaften für Senioren, sowie eine Tiefgarage vorsieht. In der Höhe füge sich der Neubau in die Umgebung ein und die Länge sei mit dem Landratsamt abgestimmt. Ein Problem sei allerdings, dass mehrere Zwerchgiebel geplant seien, die den Eindruck eines dreigeschossigen Gebäudes erzeugen könnten.

Mit Giebeln Dachgeschoss besser nutzen

Während Josef Steiner (Pfrontner Liste) den Bau insgesamt als zu massiv ablehnte, fand ihn Peter Scholz (CSU) vertretbar. Mit den Giebeln lasse sich der Wohnraum im Dachgeschoss besser nutzen.

Einem Antrag des Bauherrn, die Anordnung der Stellplätze zur Tiroler Straße hin zu ändern, schloss sich das Gremium nicht an. Nach der neuen Spielplatzsatzung ist der Bauherr zudem verpflichtet, zu seiner Seniorenwohnanlage einen 60 Quadratmeter großen Spielplatz zu errichten oder eine Ablöse zu bezahlen. Die beträgt für ihn 27.900 Euro.