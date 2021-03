Seniorenprojekt in Halblech ist erst mal vom Tisch

Der ehemalige Kommunalpolitiker Stefan Vilgis kritisiert die Gemeinde Halblech scharf – zu zögerlich sei sie mit dem von ihm initiierten Projekt für eine betreute Wohngemeinschaft umgegangen. Bürgermeister äußert sich bislang nicht

20.03.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Stefan Vilgis ist sauer – und enttäuscht. So sehr sogar, dass er seine Bürgermedaille an die Gemeinde Halblech und den Bürgermeister Johann Gschwill zurückgegeben hat. Das Problem: Vilgis hat sich mehrere Jahre dafür eingesetzt, dass in Halblech eine ambulant betreute Wohngemeinschaft mit Tagespflege für Senioren entsteht. Der 75-Jährige kritisiert: Die Gemeinde habe sich zu zögerlich mit dem Thema auseinandergesetzt, sei nicht ausreichend auf die Vorschläge eingegangen. Vilgis reicht es nun: „In dieser langen Zeit sind alle Grundlagen zunichte gemacht worden.“ Das Seniorenprojekt ist also erst mal vom Tisch.