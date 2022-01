Seniorin läuft bei Rot über die Ampel und wird von Lkw erfasst

Extremes Glück hatte eine Fußgängerin (78), als sie beim Überqueren einer roten Ampel im toten Winkel eines Lkws lief. Der Fahrer reagierte geistesgegenwärtig.

22.01.2022 | Stand: 15:44 Uhr

Der Unfall geschah am Freitagvormittag in der Füssener Innenstadt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei überquerte eine 78-jährige Fußgängerin die Straße, obwohl die Fußgängerampel für sie Rot zeigte. Der 30-jährige Fahrer eines 40-Tonner Lkw hatte an der Ampel gewartet und war losgefahren, als für ihn die Ampel auf Grün wechselte.

Lkw erfasst Seniorin: 78-Jährige befand sich im toten Winkel

Dabei erfasste der Lastwagen die querende Seniorin. Die Frau stürzte durch die Kollision zu Boden. Glücklicherweise bemerkte der Lkw-Fahrer den Unfall sofort und bremste sein Fahrzeug ab. Vor dem Zusammenstoß befand sich die Seniorin im toten Winkel des Lasters, der Fahrer konnte die Seniorin also nicht sehen. Die Frau wurde glücklicherweise mit nur leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

