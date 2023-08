„Seven Summits“: Erfolgreiche Premiere in Füssen

54 Teilnehmer bei Generationenwettbewerb der DAV-Sektion Füssen. Schnitzeljagd mit sieben Zielen findet großen Anklang.

05.08.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Dem ersten Anlauf der DAV-Sektion Füssen, Alt und Jung auf die Beine zu bringen, um sieben Anlaufpunkte im Wettbewerb anzusteuern und Stempel zu sammeln, waren 51 Teilnehmer gefolgt. Für die Gruppe Jugend bis 30 Jahre waren 16 Starter auf dem Weg, für die Älteren über 30 Jahre sogar 35, der älteste darunter gar mit 84 Jahren. Alle sieben Ziele haben dabei 33 der Teilnehmenden erreicht, die dann dafür auch die zwei Extrapunkte gutgeschrieben bekamen. Das Endergebnis war dann 110:254 Punkte für die älteren Generationen.

Zeit spielt keine Rolle

Im Vordergrund stand bei allen die Gemeinschaft und Freude am Wandern, die Zeit spielte eine untergeordnete Rolle. Die Rückmeldungen der Beteiligten waren durchweg positiv. „Eine tolle Entdeckungsreise für Kinder“, „Bin dadurch an Ecken gekommen, wo ich noch nie war“, „So eine Schnitzeljagd auch im gesetzten Alter macht einfach Spaß“, lauteten die Kommentare. Auch der Ruf nach einer Wiederholung war zu hören. Dann vielleicht, so der Wunsch des Organisationskomitees um den stellvertretenden Vorsitzenden Peter Ziegler, gerne mit noch mehr Teilnehmern, die sich der besonderen Herausforderung stellen.