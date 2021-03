Sexpressing: Mann aus Füssen erhält Droh-Mail

Betrüger wollten einen Mann aus Füssen mit einem pikanten Video erpressen. Dieses Video existiert jedoch nicht. Ein Fall von "Sexpressing". Was die Polizei rät.

Ein Mann aus Füssen hat am Dienstag eine Droh-Mail bekommen. Ein Betrüger forderte den Mann laut Polizei auf, mehr als 700 Euro in einer digitalen Währung an ihn zu überweisen. Sollte er das Geld nicht schicken, drohte der Täter, ein Video mit sexuellen Handlungen an alle Kontakte weiterzuleiten und zu veröffentlichen.

Sexpressing: Was die Polizei Betroffenen rät

Sogenanntes Sexpressing ist eine Betrugsmasche, die immer häufiger in Deutschland vorkommt. In den meisten Fällen gibt es keine solchen Videos. Die Polizei rät Empfängern solcher E-Mails, nicht auf die Forderungen einzugehen oder mit dem Absender Kontakt aufzunehmen.

Die Polizei in Füssen ermittelt gegen den Täter.

