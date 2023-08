Friedensdemo mit dem Fahrrad stoppte in Füssen

Bei ihrer Friedensfahrradtour machen die Teilnehmenden auch in Füssen Halt. Dort zeigen sie klare Kante gegen Kriege und fordern weltweite Abrüstung und Demilitarisierung.

Auf ihrer Friedensfahrradtour, die sie am 28. Juli in Ingolstadt gestartet hatten, haben die knapp 50 Teilnehmenden am Donnerstagvormittag auch in Füssen Station gemacht, um ihr Anliegen zum Ausdruck zu bringen. Vom Verein Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen und -gegner (DFG-VK) organisiert, trommelten die Friedensradler im wahrsten Sinne des Wortes für den globalen Frieden sowie für „weltweite Abrüstung und Demilitarisierung“, wie ihre Sprecherin Johanna Pfeffer erklärte.

Johanna Pfeiffer vom Friedensverein: "Wir erteilen dem Krieg eine Absage", sagt sie in Füssen

Ihre Haltung („wir erteilen dem Krieg eine Absage“) tat Pfeffer mittels Megafon laut kund – und dies wurde nicht nur mit Trommeltönen akustisch unterstrichen. Eine der Friedensradler packte seine Gitarre aus, um im oberbayerischen Dialekt zu singen: „Wir werden demonstrian und lassen uns ned unterkriang.“

Ziel der Fahrradtour ist es, die Forderung nach Abrüstung und der Unterzeichnung des UN-Atomwaffenverbotsvertrages – besonders von NATO-Mitgliedsstaaten wie Deutschland und USA – unters Volk zu bringen. Gelder für Militär- oder Kriegsvorhaben seien im Sozialen oder für den Umweltschutz besser angelegt, argumentiert die DFG-VK. Schließlich betonte Pfeffer, dass sich diese Demonstration nicht zuletzt auch an Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter gerichtet habe. Wollte man damit doch auch für dessen Beitritt zu den „Mayors for Peace“ werben.

Von Füssen geht es weiter: Die Freidensfahrradtour endet am Sonntag in Lindau

Bei einer Kundgebung zuvor in Kaufbeuren hatte sich ein Redner auf den Angriff Russlands auf die Ukraine fokussiert. Fakt sei, dass „der Krieg völkerrechtswidrig und ein Verbrechen“ sei. Es gebe aber auch „zentral falsche Entscheidungen“ der NATO, behauptete er. Als Beispiel nannte er die Verhandlungen über einen Beitritt der Ukraine zur NATO. Dies habe die Situation schon vor dem Angriff zugespitzt. Die Friedensfahrradtour endet am Sonntag in Lindau.