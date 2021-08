Sicherheit für Schüler - Gefahr für Radler in Schwangau?

Der Schwangauer Bauausschuss hat sich noch einmal mit dem Fußweg vor der Grundschule beschäftigt. Ein Anwohner kritisiert die neue Regelung.

23.08.2021 | Stand: 18:00 Uhr

„Die Situation ist wirklich ernst“, schreibt ein Anwohner an die Gemeinde Schwangau. Er hat dabei den Gehweg an der Grundschule im Blick und richtet seine Bitte an den Bauausschuss, sich nochmals mit der Situation vor Ort zu befassen. Wie berichtet, wurde der Weg vom Rad- und Fußweg ausschließlich zum Fußweg gemacht.

Schwangau: Konflikte zwischen Radlern und Fußgängern

Das Schreiben wurde während der vergangenen Sitzung verlesen, teilt Gemeindemitarbeiter Klaus Lang gegenüber unserer Redaktion mit. Dem Schreiben ist zu entnehmen, dass der Anwohner die neue Regelung nicht befürwortet. Seiner Ansicht nach würden die Radler nun von der Kristalltherme in Richtung B 17 geleitet, dabei sei die Straße zu eng und es gebe Konflikte zwischen Autos und Radlern – und damit ein hohes Gefahrenpotenzial. Er habe eine Stunde lang die Situation beobachtet und knapp 200 Radler festgestellt, neun von ihnen seien auf dem „alten Radweg“ an der Schule vorbeigefahren. Die restlichen Fahrradfahrer seien auf den Föhrenbergweg eingebogen.

Vor der Grundschule in Schwangau: Radler müssen absteigen

Das Gremium hatte sich in der Vergangenheit bereits öfter mit dem Abschnitt vor der Grundschule beschäftigt. Im Januar wurde „Am Ehberg“ zwischen der Grundschule und der Kristalltherme „aus Gründen des öffentlichen Wohls“ der Weg nur noch für Fußgänger zugänglich gemacht. Dafür wurden Schilder angebracht. Weil allerdings immer noch Radfahrer den Abschnitt nutzten, überlegte der Bauausschuss im Juli erneut, was man tun könnte. Dafür wurde auch die Füssener Polizei hinzugezogen. Das Gremium beschloss wie berichtet folgendes: Piktogramme auf dem Weg, ein Zusatzschild mit der Aufschrift „Schulweg – Radfahrer absteigen“ und das Anbringen eines beleuchteten Displays mit wechselnden Hinweisen. „Radfahrer können auf diesem Wegeteilstück schieben oder die angebotene Umfahrungsmöglichkeit über die Straßen Am Jürgenfeld und Föhrenbergweg nutzen“, heißt es in der Beschlussvorlage.

Ändern möchte das Gremium an dem Beschluss nichts mehr: Zum Schutz der Kinder im Bereich der Grundschule und des Kindergartens St. Tosso sollen die Beschlüsse mangels Alternativen aufrecht erhalten bleiben. Es werde aber ein weiteres Hinweisschild am Kreuzungsbereich bei der Therme geprüft.