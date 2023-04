Warum eine Füssnerin 20.000 Euro Ablöse an die Stadt Füssen bezahlen muss

Susanne Wohlfart modernisiert eine Wohnung in der Altstadt, um diese an Einheimische zu vermieten. Nun soll sie wegen fehlender Parkplätze bezahlen.

16.04.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Susanne Wohlfart fühlt sich „bestraft“ und spricht von Willkür. Eigentlich wollte sie Wohnraum für Einheimische schaffen – in Zeiten, in denen Wohnraum knapp und teuer ist. Nun soll sie 20.000 Euro Ablöse für Parkplätze an die Stadt Füssen bezahlen. Aus ihrer Sicht dürften es aber, wenn überhaupt, nur 2000 Euro sein. Der Fall ist kompliziert. Er bietet einen Einblick in die Welt der Paragrafen sowie der Bürokratie.

