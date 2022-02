Siebenjähriger allein in Marktoberdorf: Bub findet nicht mehr nach Hause

Eine Marktoberdorferin findet einen weinenden Jungen: Der Siebenjährige weiß nicht mehr, wo sein Zuhause ist. Die Polizei kann helfen.

22.02.2022 | Stand: 13:00 Uhr

In Marktoberdorf hat sich am Montagmittag ein Siebenjähriger verlaufen. Wie die Polizei berichtete, fand eine 52-jährige Marktoberdorferin den Bub weinend am Richard-Wengenmaier-Platz. Er sei mit dem Bus am Bahnhof angekommen, ausgestiegen und wollte nach Hause laufen. Doch weil die Familie offenbar vor kurzem umgezogen war, konnte sich der Bub konnte sich nicht mehr erinnern, wo die neue Wohnung ist.

Eine Polizeistreife konnte die Mutter des Jungen finden und ihn am Ende wieder nach Hause bringen.

