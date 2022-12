Pro und Contra: Sollte Feuerwerk verboten werden?

Es ist eine Debatte, die immer wieder aufkommt: Sollte jeder sein eigenes privates Feuerwerk machen können? Unsere Redakteure haben unterschiedliche Meinungen.

In nahezu allen Gemeinden gibt es ein Abbrennverbot und auch in Füssen ist das Knallen nicht überall erlaubt. Was könnte in Zukunft also sinnvoll sein? Gar kein Feuerwerk mehr oder ein professionell organisiertes?

Felix Futschik: Pro

Ja, Raketen, Böller und China-Kracher sind laut, dreckig und kosten viel Geld. Feuerwerk aber deshalb komplett abschaffen?

Nein – eine Zwischenlösung muss her. Denn wir Menschen brauchen einen Rahmen, einen Abschluss, ein Ende. Gerade in diesen schwierigen krisengebeutelten Jahren tut vielen dieser mentale Reset – verbunden mit einer Feier, einem positiven Ausblick – gut. Auch um negative Ereignisse und Erfahrungen abschließen und mit einem neuen Blick in das kommende Jahr zu starten.

Feuerwerk in Füssen verbieten? Die Zeiten ändern sich

Natürlich muss man anerkennen, dass sich die Zeiten ändern und damit Dinge, die vor zwanzig oder dreißig Jahren selbstverständlich waren, heute überholt sind. Dazu gehört sicherlich auch, dass sich jeder im Supermarkt mit riesigen Mengen Knallern und Raketen eindeckt und diese verteilt über mehrere Stunden am Silvesterabend zündet. Die Folgen: viel Dreck, Verletzungen und aufgescheuchte Tiere.

Deshalb ist der Vorschlag von Gebietsbetreuer Tom Hennemann, ein zentrales Feuerwerk von Profis für alle zu organisieren, richtig. Kurz und knackig sollte dieses sein. Und an einem Ort, an dem möglichst viele Menschen etwas davon haben, nicht in direkter Nähe zu abgelegenen Gebieten. Der Umfang der abgeschossenen Feuerwerkskörper (und der damit entstandene Müll) bleibt so im Rahmen.

Benedikt Siegert: Contra

Nachhaltigkeit. So lautet eines der großen Schlagworte unserer Zeit. Wie passt es da noch, für ein paar wenige Minuten Silvester-Gaudi für enorme Belastungen der Tierwelt und Natur zu sorgen?

Jetzt könnten Sie sagen: „Nicht schon wieder ein Verbot!“ Doch das wäre der falsche Ansatz. Denn nicht alles, was erlaubt ist, ist auch legitim. Deshalb sollte jeder einzelne Pyrotechnik-Fan sehr sorgsam überlegen, ob die Knallerei an Silvester wirklich sein muss. Spaß haben Ja, aber nicht, wenn es zulasten anderer geht.

Die 180 Millionen Euro, die die Deutschen an Silvester verballern, wären woanders sicher besser angelegt. Angesichts der Herausforderungen unserer Zeit fallen Einem da spontan dutzende Projekte ein.

Hat Silvester noch etwas mit Tradition zu tun?

Und noch was: Mit Tradition hat das Silvesterfeuerwerk nun wahrlich nicht mehr viel zu tun. Ging es im Kern anfangs noch darum, böse Winter-Geister zu vertreiben, ist daraus inzwischen nur noch Lifestyle und Kommerz geworden.

Die bösen Wintergeister lassen sich auch auf andere Weise vertreiben – wie beim Scheggenreiten in Pfronten zum Beispiel (am Faschingsdienstag). Und auch das neue Jahr kann man begrüßen ohne Naturfrevel, beim traditionellen Fackelschwimmen im Lech in Füssen am Neujahrstag beispielsweise – natürlich ohne Feuerwerk.