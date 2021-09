Theresa Schopper aus Füssen ist Kultusministerin in Baden-Württemberg. Sie erkärt, wie sich ihre Partei an der Macht ändern muss und gibt den Linken einen Korb.

24.09.2021 | Stand: 05:47 Uhr

Sie hat diese Geschichte schon häufiger erzählt. Illustriert sie doch den Wandel so wunderbar, den ihre Partei seit den Anfängen durchlaufen hat. Damals, 1979, sollte Theresa Schopper am Gymnasium in Hohenschwangau ein Referat halten. Ihr Sozialkundelehrer erwartete sich von ihr eine Antwort darauf, ob die Grünen als Partei eine Zukunft haben. Für den Pädagogen wohl mehr eine rhetorische Frage, nämlich Nein.