Sind die Störche bald ständige Bewohner von Lechbruck?

Das Storchenpaar und die Jungtiere aus Lechbruck könnten sich im Voralpenland heimisch fühlen, erklärt Hobby-Ornithologe. Das Männchen stammt aus Vorarlberg.

29.06.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Das Storchenpaar aus dem bekannten Horst in Lechbruck hat wieder zwei gesunde Jungen aufgezogen. Gegenwärtig sind sie schon sehr groß und warten hechelnd auf eines ihre Eltern. Bei Temperaturen von zuletzt um die 30 Grad benötigen sie dringend Feuchtigkeit, die sie durch herbei geschaffene feuchte Nahrung bekommen, sagt der Füssener Vogelkundler Richard Wismath.

Lechbrucker Hinterland liefert Nahrung für Störche

Dank des umfangreichen Hinterlandes finden die Eltern noch reichhaltig Nahrung, etwa am Kinsegger- und Langenwalder Weiher, oder dem Sattlermeister- und Schmuttersee, sagt Wismath. Ihre Nahrung besteht vorwiegend aus Amphibien wie Fröschen, Kröten und Salamandern. Natürlich gehörten zum Spektrum der Nahrung für die halbwüchsigen Jungen auch Regenwürmer und gelegentlich ein Fisch. „Durch die ständig ansteigenden Klimaerwärmungen ist nicht auszuschließen, dass auch dieses Storchenpärchen sich klimatisch an unsere Breiten anpasst und ein ständiger Bewohner des Voralpenlandes wird“, sagt der Vogelkundler. Für ihn interessant: Das Männchen der Weißstörche trägt am Fuß einen Ring, der Auskunft gibt, aus welcher Kinderstube er stammt.

Das Storchenmännchen aus Lechbruck wurde in Vorarlberg geboren

Bei der Vogelwarte Radolfzell stellte Wismath anhand der neu abgelesene Ringnummer Wien E - 0240 Nachforschungen an, „wo und wann dieser Storch als Nestling beringt wurde“. Inzwischen hat der Vogelkundler eine Antwort erhalten: Es handle sich um denselben Partner aus dem Jahr 2022, der am 6. Juni 2019 in Lustenau ( Vorarlberg/Österreich) als Nestling beringt wurde. Dieses Männchen ist nun vier Jahre alt.