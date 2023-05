Sisi im Sattel: Lesung im Festspielhaus Füssen

Schriftstellerin Karen Duve verrät, warum sie Kaiserin Elisabeth zur Heldin ihres neuen Romans gemacht hat. Und erzählt von Sisis Verhältnis zu Ludwig II.

05.05.2023 | Stand: 13:04 Uhr

Im Musical Ludwig2 steht Kaiserin Elisabeth von Österreich alias Sisi regelmäßig auf der Bühne des Festspielhauses Neuschwanstein in Füssen – als Vertraute des Königs. Beim Allgäuer Literaturfestival zeigt die Schriftstellerin Karen Duve (61) Sisi an gleicher Stelle am Mittwoch, 10. Mai, von einer anderen Seite: als leidenschaftliche Reiterin und exzentrische Frau.

Frau Duve, Sie wollten ein Buch über Pferde schreiben. Wie wurde daraus eines über Sisi?

Karen Duve: Bücher über Pferde sind im selben Jahr von Juli Zeh und einer weiteren Kollegin rausgekommen. Ein drittes wäre zu viel gewesen. Deswegen machte ich einen Historienroman daraus. Ich habe dafür nach jemandem gesucht, der sich gut mit Pferden auskennt und sich vielseitig mit der Reiterei beschäftigt, und bin zu meiner eigenen Überraschung auf Kaiserin Elisabeth gestoßen.

Was hat Sie daran überrascht?

Duve: Ich hatte nicht damit gerechnet, dass jemand in dieser Position überhaupt die Zeit hat und die Erlaubnis bekommt, so große Fähigkeiten in Zirkusreiterei, in Jagdreiterei und auch in der klassischen Dressur zu bekommen.

War Ihnen Sisi vorher schon ein Begriff – abgesehen von den Filmen mit Romy Schneider?

Duve: Die Filme haben mir nicht viel bedeutet. Ich finde sie jetzt aber viel besser als damals, weil ich gemerkt habe: So viel Kitsch ist das gar nicht. Von allen Sisi-Verfilmungen sind das immer noch die genauesten. Natürlich ist Romy Schneider wunderhübsch. Aber Sisi war das auch. Sie war damals 15 und wirklich ein süßer Fratz.

Sie schildern Sisi aber nicht als süßen Fratz, sondern mit 38, 39.

Duve: Das ist der Zeitraum, in dem sie am meisten Zeit fürs Reiten aufwendete – da reiste sie nach England, um an den extrem sportlichen Jagden teilzunehmen. Natürlich ist das auch ein besonderer Zeitpunkt für sie. Die schönste Frau und beste Reiterin der Welt steht davor, alt zu werden. Sie ist immer noch so schön wie mit 15, weiß aber, dass das nicht ewig halten wird. Entsprechend drückt ihr das auf die Laune. Und natürlich ist sie als etwas desillusionierte Frau interessanter als das süße, aber auch unbedarfte 15-jährige Mädchen.

Haben Sie übers Reiten hinaus Gemeinsamkeiten mit ihr entdeckt?

Duve: Sie selbst würde sich das verbitten. Sie hat immer großen Wert auf Alleinstellungsmerkmale gelegt. Aber es gibt viele Punkte, an denen sich Frauen, aber manchmal auch Männer mit ihr identifizieren können: großen Ehrgeiz, Perfektionismus, Angst vor dem Alter. Sie war aber sehr exzentrisch, das macht sie so spannend. Und sie löst Bewunderung aus: ihr gewaltiger Aufwand für ihr Aussehen, ihre Leistungen als Sportlerin und ihre mächtige Position als Kaiserin. Dies verschafft ihr etwas Märchenhaftes, Feenhaftes.

Selbstdarstellung ist heute in den sozialen Medien wichtig. Ist sie in diesem Sinn eine moderne Frau?

Duve: Auch das nimmt sie vorweg wie so vieles: Sport, Schönheitswahn und die Kontrolle darüber, welche Bilder von ihr nach draußen gehen – so wie eine Influencerin. Sisi hat sich nach dem 30. Lebensjahr nicht mehr malen oder fotografieren lassen. So bleibt sie für uns immer jung.

Hat Sie etwas aus Sisis Leben besonders beeindruckt?

Duve: Ich war richtig entsetzt, als ich entdeckte, wie sie ihre eigene Tochter gnadenlos verkuppelt hat. Eigentlich ist mir die Person, über die ich schreibe, sympathisch. Das wurde da ganz schwierig. Andererseits ging mir nahe, wie wichtig es ihr war, begehrt oder geliebt zu werden. Wie sie Briefe schreibt an diesen Herrn Pacher. Sie will von ihm immer wieder hören, wie sehr er sich nach ihr sehnt. Das hat etwas Erbärmliches, Trauriges aber allzu Menschliches.

Warum ist Sisi eigentlich gerade jetzt wieder so ein Thema?

Duve: Das liegt vielleicht daran, dass man sich ein bisschen zurückträumen will. Die Geschichte ist ja immer eine mit großem Glanz und Pastell. Gleichzeitig ist es an der Zeit, ein realistischeres Licht darauf zu werfen und sich die dann 20 Jahre ältere Frau anzuschauen als normalen Menschen mit allen Fehlern und Verwerflichkeiten.

Haben Sie sich künstlerische Freiheiten herausgenommen?

Duve: Kaum. Es ist selten, dass sich ein Leben so genau rekonstruieren lässt, wie das der Kaiserin Elisabeth. Sie war niemals allein, und ihre Hofdamen und Diener haben alles aufgeschrieben, was sie gesagt und getan hat. Das Buch besteht aus dem Chor dieser Stimmen. Dichter dran geht es eigentlich nicht. Der Nachteil, wenn man sich so um historische Genauigkeit bemüht, ist, dass man dafür ein paar literarische Zugeständnisse machen muss. Damit die Geschichte trotzdem noch rund wurde, habe ich zwei, drei Mal zeitlich etwas umgestellt und Sätze eingeflochten, die Sisi zu ganz anderer Gelegenheit und in anderem Zusammenhang gesagt hat.

Im Füssener Königswinkel, wo Sie demnächst lesen, kennt man Sisi auch als einzige Vertraute Ludwigs II.

Duve: Das war aber ein bisschen einseitig von Ludwig. Es war ganz komisch für mich, zu entdecken, wie genervt sie oft von ihm war, weil er auch anstrengend war. Sie hat dann Grenzen gesetzt, ist aber immer loyal zu ihm gestanden.

Ist es für sie etwas besonderes, in der Sichtweite von Schloss Neuschwanstein zu lesen?

Duve: Je näher ich an so etwas dran komme, umso toller wird es für mich. Ich war einmal für ein Interview in einem Hotel am Starnberger See, wo sie öfter gewohnt hat. Da sind noch die Boxen, wo sie ihre Pferde aufbewahrt hat, die doch ganz anders aussehen, als ich mir das vorgestellt hatte. Und die derzeitige Wirtin wusste noch etwas zu berichten von den Gerüchten, wie Sisi Ludwig bei seiner Flucht helfen wollte. So etwas zu hören macht mir immer großen Spaß.

Der Roman „Sisi“ von Karen Duve ist im Galiani-Verlag erschienen. Er umfasst 416 Seiten und kostet als gebundene Ausgabe 26 Euro; als E-Book 19,99 Euro. Aus "Sisi" liest Karen Duve liest aus „Sisi“ am Mittwoch, 10. Mai, um 19.30 Uhr im Festspielhaus in Füssen. Karten unter Telefon 08362/50 77 777 und hier