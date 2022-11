"Sissi" lässt Gäste der "Post" in Nesselwang lächeln

Der Brauerei-Gasthof Hotel Post in Nesselwang setzt einen Roboter ein. Er nimmt den Servicekräften den Weg zur Küche ab. Und machnmal singt er auch.

Von Andreas Heckmeier

10.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Eine neue Servicekraft, sorgt im Brauerei-Gasthof Hotel Post in Nesselwang für Aufsehen. Sissi, so ihr Name, ist keine Bedienung aus „Fleisch und Blut“, sondern besteht aus Mikrochips, LED, Kabeln, Sensoren und einem Akku. Sissi ist ein humanoider Serviceroboter, der die Hotelfachkräfte tatkräftig unterstützt.

