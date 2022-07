Skateevent 2022: Veranstalter hoffen auf Sonne und trockene Bahn

Obwohl die Planungen für das Skateevent in Füssen am Wochenende in den letzten Zügen sind, gibt es noch einen Faktor Unsicherheit.

Die Planungen stehen, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Inklusionssportevent am Skate- und Bikepark im Füssener Weidach sind angemeldet. Jetzt „ist das Wetter das größte Problem“, sagt Organisator Sebastian Kiesel mit Blick auf die Wettervorhersage für das kommende Wochenende. Und die sei „jeden Tag anders“.

Das Wetter bereitet den Veranstaltern Sorge

Ausgerechnet am Samstag sind, Stand Mitte der Woche, Gewitter und leichte Regenschauer möglich. Ein Problem, erklärt Kiesel. Denn die Rollstuhl-Skateboards finden auf einer nassen Halfpipe keinen Halt – sie rutschen. Und der Wettkampf der sportlichen Größen aus ganz Europa am Rollstuhlskateboard würde damit dann wohl ins Wasser fallen. Dabei war das Wetter für lange Zeit das geringste Problem für Kiesel. Zwar handelt es sich bei dem Sportevent um eine Inklusionsveranstaltung, die ganz automatisch Barrierefreiheit damit in den Fokus nimmt. Für die Sportler mit körperlichen Einschränkungen aber eine barrierefreie Unterkunft in Füssen zu finden, sei mit die größte Herausforderung für den Veranstalter gewesen.

Für Kiesel war diese Erfahrung ernüchternd: „Da schäme ich mich“, sagt er über das kaum vorhandene barrierefreie Angebot für Übernachtungsgäste. Dabei seien Rollstuhlfahrer prinzipiell noch relativ mobil, sagt Kiesel. Die insgesamt 17 Sportler aber allesamt unterzubringen, war dennoch ein Problem. Mittlerweile ist diese Hürde aber ja gemeistert.

Internationale Beteiligung bei Skateevent

Ein Blick auf die angemeldeten Sportler zeigt: Das Skateevent ist ein internationaler Wettbewerb. In den Sozialen Medien wird die Veranstaltung nicht ganz Ernst gemeint sogar als inoffizielle Europameisterschaft betitelt, sagt Kiesel schmunzelnd. Denn eine WM, EM oder ein Tourstopp ist der Wettkampf nicht. Vertreten sind aber Länder wie Großbritannien, Schweiz oder die Niederlande.

Auf der Halfpipe messen sich bei den Frauen am Samstag unter anderem Ronja Holze aus Magdeburg, Deutsche Meisterin von 2019, oder die Schweizerin Lorrain Truong, die Vizeweltmeisterin von 2020. Weil in den vergangenen beiden Jahren wenige Wettkämpfe stattfinden konnten, würden sich die Sportler wahnsinnig darauf freuen, erzählt Kiesel. Neben der Gruppe der Männer werden die Altersklassen der Kinder und Jugend zusammengefasst. Denn in dieser Gruppe treten insgesamt nur vier Sportler gegeneinander an. Auf die Sieger wartet ein Preisgeld, das höher ist, „als bei der letzten Deutschen Meisterschaft“, sagt Kiesel. Das sei bewusst so gewählt worden, um einen Anreiz zur Anmeldung zu schaffen. Und wie hoch ist es nun? „1500 Euro insgesamt“, sagt Kiesel. Aufgeteilt wird diese Summe auf die Sportlerinnen und Sportler, die es aufs Treppchen schaffen.

Mehr Infos zum Skateevent auf der Homepage der Veranstalter.