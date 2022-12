Skibergsteigerin Johanna Hiemer aus Füssen erneut mit Top-Ten-Platzierung im Weltcup

Nach verpatzem Auftritt in den Sprints trumpft Johanna Hiemer aus Füssen im Individual-Wettkampf groß auf. Welches Fazit die 27-Jährige nach dem Weltcup zieht.

21.12.2022 | Stand: 05:47 Uhr

Von einem perfekten Abschluss des Weltcup-Jahres sprach Skibergsteigerin Johanna Hiemer (27) nach den Weltcupläufen im italienischen Ponte di Legno am Wochenende. Die in Füssen lebende Athletin hatte es dabei erneut in die Top Ten geschafft. „Nach meinen beiden verpatzten Sprints freue ich mich riesig über den achten Platz im Individual“, sagte Hiemer. Es sei sehr hart gewesen mit der Kälte und der Höhe. „Alle hatten heute Probleme mit den Fellen. Ich kam mit viel Glück bis zum Schluss gut durch. Die Abfahrten machten mir so viel Spaß wie noch nie“, betonte Hiemer.

Skibergsteigerin Johanna Hiemer: Platz acht im Individual-Weltcup in Ponte di Legno

Bereits bei der Besichtigung zeigte sich Johanna Hiemer begeistert von der Individualstrecke, die mit rund 1200 Höhenmetern und insgesamt 26 Wechseln, steilen Tragepassagen im Neuschnee und Abfahrten im freien Gelände durchaus anspruchsvoll war. So konnte sich die gebürtige Steirerin von Beginn an in den Top Ten festsetzen.

Im Januar 2022 wurde Johanna Hiemer (27) aus Füssen österreichische Staatsmeisterin. Bild: privat

Der Start in das zweite Weltcupwochenende war für die österreichischen Skibergsteiger dagegen eher enttäuschend verlaufen. Im Sprintrennen bei Flutlicht im italienischen Ponte Legno konnten sich zwar sowohl Johanna Hiemer als auch Sarah Dreier bei den Damen und Armin Höfl, Daniel Zugg und Paul Verbnjak für die Finalläufe qualifizieren. Im Viertelfinale war dann jedoch Endstation. Mit Platz 20 holte Höfl das beste Ergebnis für die Herren. Daniel Zugg (27) und Paul Verbnjak (29) komplettierten die Top-30. Johanna Hiemer kam bei den Damen auf Platz 21 ins Ziel, Sarah Dreier wurde 26. Der Sieg ging an die Französin Celia Perrillat-Pessey.

Das sagt Johanna Hiemer nach ihren Weltcup-Rennen im Skibergsteigen in Italien

Hiemer startet – obwohl sie in Füssen lebt – im Weltcup für den Österreichischen Skiverband (ÖSV). Trainer Matthias Gumpenberger über die Leistung seiner Athletin: „Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit den Leistungen an diesem Wochenende. Wir werden jetzt über die Feiertage noch tüfteln, um den Rückstand zu verkleinern. Wir wissen, woran wir arbeiten müssen und wo die Reise hin gehen soll. Die Saison ist noch lange.“

