Skibergsteigerin Johanna Hiemer vor der WM: Wenn der Abschied unheimlich schwerfällt

Kurz vor ihrem Geburtstag, den sie gern mit Mann und den zwei kleinen Söhnen gefeiert hätte, bricht Johanna Hiemer zur neuntägigen WM-Reise auf. Ein Dilemma.

26.02.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Das Kofferpacken fällt Johanna Hiemer in diesen Tagen besonders schwer. Dabei steht für die 27-jährige Skibergsteigerin aus Füssen in der kommenden Woche das Saison-Highlight an, nämlich die Weltmeisterschaft in Andorra. Doch in die Vorfreude mischt sich bei der Wahl-Füssenerin auch der Abschiedsschmerz. „Meinen Mann und meine zwei Kinder für gleich neun Tage allein zu lassen, fällt mir schon ziemlich schwer“, sagt Hiemer. Zumal Hiemer am Sonntag 28 Jahre alt wird und sehr gerne mit ihrer Familie gefeiert hätte. Verbringen wird sie ihren Geburtstag aber im Bus, auf dem Weg vom katalanischen Barcelona in die Pyrenäen. Dort beginnen am Dienstag die Weltmeisterschaften im Skibergsteigen. Eine Disziplin, die 2026 erstmals bei den Olympischen Spielen mit dabei sein wird.

Johanna Hiemer: Zweite WM für Skibergsteigerin aus Füssen nach Babypause

Hiemer geht trotz der Trennung von ihrer Familie gestärkt in die Wettbewerbe. Schließlich liegt ihr bislang bestes Weltcup-Resultat (Rang sechs) nur wenige Tage zurück. „Wäre die Saison jetzt vorbei, würde mein Fazit lauten: gigantisch“, sagt Hiemer. Sie sei stolz, als Mama von zwei noch sehr jungen Buben bis hierhin durchgehalten zu haben. Körperlich und mental. Einen Dank richtet sie dabei an Mann Lukas und die (Schwieger-)Eltern, die sie in den zurückliegenden Monaten stark unterstützt hätten.

Hiemer, die gebürtig aus der Steiermark stammt, pendelt regelmäßig zwischen ihrem Heimatort Schladming und ihrem Hauptwohnsitz in Füssen, wo ihr Mann das Sportstudio betreibt. An den Start geht die Athletin in Spanien aber weiter für den Österreichischen Skiverband (ÖSV). Dieser ist in den Pyrenäen mit vier Athletinnen und Athleten vertreten. Hiemer gilt als eine der Hoffnungen im Team Austria. Zuletzt verpasste sie den Sprung auf Platz fünf (dort beginnt im Skibergsteigen die Siegerehrung) nur um wenige Sekunden. „Nun möchte ich es schon irgendwie dorthin schaffen“, sagt Hiemer.

Skibergsteigerin Johanna Hiemer aus Füssen wird bei WM in vier von fünf Bewerben starten

Antreten wird sie in vier von insgesamt fünf Bewerben. Darunter sind der Sprint-Wettkampf zum Auftakt, das Vertical-Rennen, ein Mixed-Start und die Disziplin Individual. Sie gilt als so etwas wie die Lieblingskategorie Hiemers. Bei dieser Wettkampf-Art geht es nämlich weg von der präparierten Piste ins Gelände. Es wartet ein Anstieg von rund 1400 Höhenmetern.

Beim Weltcup im Südtiroler Martelltal kam Hiemer mit der Strecke gut zurecht. „Die erst Abfahrt war recht knackig und ich bin gleich bei den Schnellsten dabei gewesen“, blickt sie zurück. „Ich war dann eigentlich die ganze Zeit über auf dem 6. Platz und konnte die Position bis ins Ziel verteidigen.“ Persönliche Bestleistung für die zweifache Mutter, die ihre Weltcupkarriere 2017 unterbrochen hatte zur Familiengründung.

Johanna Hiemer: Hinfiebern auf das Ende der Saison im Skibergsteigen

Die jetzige WM in Spanien ist die zweite seit ihrer Babypause. „Ich fiebere nun aber auch dem Ende des Winters entgegen, um ehrlich zu sein“, sagt Hiemer. Dann solle wieder mehr Zeit sein für ihre drei Männer daheim und die ein oder andere normale Skitour. „Vorher will ich aber noch das Bestmögliche in Andorra rausholen. Wenn ich unterwegs bin, kann ich den Trennungsschmerz meist ganz gut ausblenden.“