So funktioniert Energiesparen beim Skibetrieb in Nesselwang

Ralf Speck verrät im Gespräch, wie die Nesselwanger beim Liftbetrieb und der Schneebereitung Energie sparen. Wie er die Zukunft des Wintersportgebiets sieht.

Von Andreas Heckmeier

18.12.2022 | Stand: 18:14 Uhr

Explodierende Strompreise und Klimakrise – schlechte Voraussetzungen für den Betrieb eines Skigebietes wie an der Alpspitze in Nesselwang, wo jetzt gerade die neue Wintersaison beginnt. Wie er diese Herausforderungen bestehen will, verrät im Gespräch mit unserer Redaktion Ralf Speck, der Geschäftsführer der Alpspitzbahn.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.