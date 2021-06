So gedenkt Schwangau dem Märchenkönig Ludwig II. zum Todestag

Schwangau verschickt zum Tode von Ludwig II. weiße Lilien. Außerdem soll es eine Lichter-Show geben. Ein Gottesdienst ist in Waltenhofen geplant.

10.06.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Alljährlich gedenken die Menschen in Schwangau, Bayern und darüber hinaus dem Todestag von König Ludwig II. Der Monarch wurde am Abend des 13. Juni 1886 im Starnberger See, nahe Schloss Berg, leblos im Wasser aufgefunden. Die Todesumstände sind bis heute noch ungeklärt. Vor allem im Dorf der Königsschlösser ist die tiefe Verbundenheit zum König spürbar.

Schwangau gedenkt König Ludwig II. zum Todestag

Schwangau schickt alljährlich zum Todestag einen Strauß weiße Lilien an den Sarkophag in der Fürstengruft in der Münchner Michaelskirche. Zum Gedenken an König Ludwig II. finden in Schwangau ihm zu Ehren besondere Veranstaltungen statt, teilt die Tourist-Information mit. „Schwangau war für Ludwig ein Lieblingsort, wo er seine Träume verwirklichen konnte, fernab der Residenzstadt München“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Ludwig wollte für uns ein ewiges Rätsel bleiben und das ist er bis heute. Sein Mysterium ist der Grund für die große Faszination, die der König auf Menschen in der ganzen Welt ausübt“, kommentiert Tourismusdirektorin Sylvia Einsle.

Berfeuer auf dem Tegelberg und Lichter-Show zum Todestag von Märchenkönig Ludwig II.

Traditionell, sofern die Witterung es zulässt, wird am Samstagabend, 12. Juni, auf dem Tegelberg ein Bergfeuer in Form eines Kreuzes entzündet. Seit vergangenem Jahr, als die neue LED-Beleuchtung in Betrieb genommen wurde, gibt es auch eine Sonderbeleuchtung des Bauwerks: Es ist eine Art Trauerstimmung, die das Schloss an diesem Abend umgibt. Weniger hell und strahlend präsentiert sich Neuschwanstein bis 22.55 Uhr. Dann wird wie jeden Abend das Licht nach und nach abgedunkelt, bis es um 23 Uhr vollständig erlischt. Ein eigenes Schauspiel, in dem die einzelnen Schlossteile in insgesamt 13 Szenen zuvor noch einmal auftauchen, heißt es in der Mitteilung. Nachdem dann zuerst der Mittelteil langsam verschwindet, sind nur noch die beiden Türme zu sehen, bevor am Ende nur noch deren Spitzen erstrahlen und schließlich in die Dunkelheit eintauchen.

Gedenkmesse für König Ludwig II. in Waltenhofen

Wie zum Geburts- und Namenstag des Königs am 25. August, wird auch zum Todestag von König Ludwig II. eine Gedenkmesse abgehalten. Um 19 Uhr feiert Pater Michael am Sonntag in der Pfarrkirche in Waltenhofen einen Gottesdienst. Die Gedenkmesse wird von einer Kleingruppe des Kirchenchors gestaltet. Auch werden Fahnenabordnungen der Vereine, die eine enge Verbindung mit dem König haben, am Gottesdienst teilnehmen. Aufgrund der momentan noch nötigen Abstandsregeln kann die Messe nicht in der Wallfahrtskirche St. Coloman, der Lieblingskirche von König Ludwig II., abgehalten werden.

Die Pfarrkirche St. Maria und Florian in Waltenhofen bietet mehr Platz und so wird der Gottesdienst dort stattfinden. Es besteht im Innenbereich der Kirche weiterhin FFP 2-Maskenpflicht. Eine vorherige Anmeldung oder Ähnliches sind nicht vorgesehen. Die Platzkapazität ist aufgrund der Abstandsregeln aber weiterhin begrenzt und ein frühzeitiges Ankommen ist deshalb empfehlenswert.

