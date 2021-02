Nach dem illegalen Faschingsumzug in Schwangau am vergangenen Sonntag müssen sich etliche Beteiligte verantworten - ihnen drohen empfindliche Bußgelder.

19.02.2021 | Stand: 22:23 Uhr

Nach dem illegalen Faschingstreiben in Schwangau am vergangenen Sonntag droht etlichen mutmaßlichen Beteiligten ein empfindliches Bußgeld. Das teilte die Polizei am Freitag auf Anfrage von allgäuer-zeitung.de mit.