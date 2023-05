So war der große Jodlerabend in Nesselwang

Die Jodlergruppe Nesselwang serviert in der Alpspitzhalle ein großartiges Konzert. Schweizer Gäste präsentieren dabei Jodlerklänge vom Feinsten.

Von Albert Guggemos

31.05.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Bunte Abwechslung mit Jodelliedern aller Art und feinen musikalischen Darbietungen der Jodelmusik hat die Jodlergruppe Nesselwang beim Großen Jodlerabend in der Alpspitzhalle in Nesselwang geboten. Rund 400 Besucher waren begeistert und klatschten oft zu den Klängen der Jodelmusik, die in abwechselnden Formationen erklang, begeistert mit. Das Tüpfchen aufs I bescherten die Gäste aus der Schweiz, die Stanser Jodlerbuebe. Die 20 Mann starke Truppe – 17 waren in Nesselwang dabei – sang sich mit brillant vorgetragenen Jodlerliedern in die Herzen der Besucher. Und es wurde die frisch gepresste CD „Jodler-Droamarei“ vorgestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.