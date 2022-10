Marktgemeinderat stimmt Schutzkonzept für die Bäche im Gemeindegebiet zu. Was dabei für Diskussionen sorgt und welche Maßnahmen kommen sollen.

17.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Bäche, die in Nesselwang von höher gelegenen Hanglagen in den Ort fließen, verursachen im engeren Dorfgebiet immer wieder Hochwässer. Um deren Gefahren einzudämmen, hat die Kommune ein Hochwasserschutzkonzept erarbeitet. Dies war in groben Zügen bereits vor einiger Zeit öffentlich vorgestellt worden (wir berichteten). Nun ging es ans Eingemachte: Der konkrete Maßnahmenkatalog wurde vorgestellt und der Marktrat stimmte den Projektkosten von rund neun Millionen Euro zu.

