"So was hat München nicht zu bieten": Söder sichert dem Festspielhaus Füssen viel Geld zu

Über eine stattliche Finanzspritze von staatlicher Seite kann sich das Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen freuen. Das sagte Markus Söder bei seinem Besuch.

11.01.2023 | Stand: 18:11 Uhr

Bei einem Besuch am Mittwochabend im Festspielhaus in Füssen hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder dem Musicaltheater staatliche Förderungen in Höhe von bis zu 750.000 Euro zugesichert. Im Beisein von Kunstminister Markus Blume (ebenfalls CSU) übergab er Festspielhaus-Eigentümer Manfred Rietzler einen Förderbescheid über 450.000 Euro. Jährlich soll dieser Betrag ab sofort aus München zur Unterstützung fließen. Die restliche Summe schultern Bezirk Schwaben, Landkreis Ostallgäu und die Stadt Füssen.

„Das Festspielhaus bietet Hochkultur, Spitzenkultur, (…) so etwas gibt es in München nicht“, sagte Söder. Der Freistaat sei normalerweise sehr zurückhaltend, was institutionelle Kulturförderung angeht. Doch durch sein dezidiert bayerisches Angebot mit dem Musical über König Luwig II. habe sich das Festspielhaus dafür qualifiziert.

Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen: Söder sichert 750.000 Euro staatliche Fördermittel zu

Dank dieser staatlichen Subvention soll der Erhalt des Theaterhauses am Ufer des Forggensees langfristig gesichert werden. Denn dessen Betrieb schreibt weiter tiefrote Zahlen. Zuletzt hatte Rietzler, der seit 2017 alleiniger Besitzer des Hauses ist, immer wieder siebenstellige Summen aus eigener Kasse zuschießen müssen. „Jetzt wird die Last auf mehrere Schultern verteilt“, freute sich Eigentümer Rietzler. Der 61-Jährige betonte, dass das Haus bislang nie in den Genuss staatlicher Gelder gekommen sei. „Mit diesem Schritt sind wir nun offensichtlich als eines der wesentlichen Theater in Bayern anerkannt.“

Festspielhaus Füssen: Dringend auf staatliche Hilfen angewiesen

Rietzler blickt auf die wechselvolle Historie des Festspielhauses zurück. Das Business-Modell habe anfangs nicht funktioniert. Denn seit seiner Eröffnung im April 2000 hatte das Festspielhaus drei Mal wirtschaftlichen Schiffbruch erlitten. Und das trotz mehrerer Millionen Gäste allein in den Anfangsjahren.

Die Verantwortlichen sind jetzt aber zuversichtlich, den Spielbetrieb langfristig fortführen zu können. „Wir haben unser Angebot weiterentwickelt und ergänzt“, sagte Rietzler und verwies dabei auf die neuen Produktionen Zeppelin (aus der Feder von Produzent Ralph Siegel) oder die Erstinszenierung des Brandner Kaspars.

Söder deutete an, dass mit dem jetzigen Betrag von 450.000 Euro noch nicht das Maximum erreicht sei. „Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.“

