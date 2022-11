Solarpark Steingaden kommt gut voran

Um die Energieversorgung breiter aufzustellen, setzt die Raiffeisenbank auf Sonnenenergie. Die Fläche soll gleichzeitig landwirtschaftlich genutzt werden.

Der geplante Solarpark in Urspring in Steingaden nimmt weiter Formen an. Der Gemeinderat Steingaden ist sich einig, aktiv einen Beitrag zur Energiewende leisten zu wollen. Daher stimmte er der Änderung des Flächennutzungsplanes sowie des Bebauungsplans zu. Von den Behörden gab es bereits das Okay. Nun folgt eine zweite Auslegungsphase.

Gesamtleistung: neun Megawatt

Auf einem Teilstück der „Hirschauer Viehweide“ in Urspring plant die Raiffeisenbank Steingaden die Errichtung eines Freiflächen Solarparks mit einer angestrebten Gesamtleistung von etwa neun Megawatt.

Bis es so weit ist, ist eine Vielzahl von planerischen Hürden und Genehmigungsverfahren notwendig. Daher befasste sich der Gemeinderat Steingaden in seiner jüngsten Sitzung mit der Änderung des Flächennutzungsplans sowie dem Bebauungsplan. Innerhalb der ersten Auslegungsfrist sind laut Bürgermeister Max Bertl keine Einwände seitens der Bevölkerung eingegangen. Stefan Längst vom zuständigen Planungsbüro informierte die Anwesenden über die Stellungnahmen der Behörden.

Viehweide bleibt erhalten

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) gibt zu bedenken, dass diese Fläche verplant und somit der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen wird. Laut Bürgermeister Bertl wird zwar aus einer landwirtschaftlichen Fläche eine Gewerbefläche, die Nutzung als Viehweide bleibe weiterhin erhalten. Der Planer erläutert, dass auf der bisherigen Fläche eine Mischnutzung geplant sei, die Landwirtschaft und Energiegewinnung eint.

Gemeinderat Ludwig Straub fragte genauer nach und erfuhr, dass der Plan eine Beweidung mit Schafen vorsieht, es könne aber auch – durch entsprechende Anbringung der Solarelemente – eine Beweidung mit Rindern stattfinden. Die Fläche wird also weiterhin extensiv durch Weidehaltung bewirtschaftet, der landwirtschaftliche Weideeffekt bleibe erhalten.

„Bisher diente die Fläche als reine Viehweide“, sagt Dominic Lauter, Vorstand der Raiffeisenbank Steingaden, „da aber immer weniger Tiere gebracht werden, möchten wir die Fläche zusätzlich zur Energiegewinnung nutzen und uns damit aktiv an der Energiewende beteiligen. Mit der geplanten PV Freiflächenanlage liefern wir sauberen Strom für unsere Bevölkerung und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur dezentralen Energieversorgung“, so Lauter.

Auf der Fläche des Solarparks befinden sich kleine Waldinseln, die für den Bau weichen müssen, eine Aufforstung der gleichen Fläche ist am nördlichen Rand des Solarparks geplant, darauf legt auch das AELF Wert.

FFH-Gebiet wird nicht beeinträchtigt

Mit wenigen Quadratmetern grenzt der geplante Solarpark an ein FFH-Gebiet, dabei handelt es sich um besonders schützenswerte Gebiete für Tiere und Pflanzen. Die Schutzziele des FFH-Gebiets würden durch den Solarpark nicht beeinflusst, heißt es in der Stellungnahme des Landratsamts Weilheim-Schongau. Mängel am Vorentwurf stellte die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Weilheim-Schongau fest. Die Ausgleichsfläche solle zusammenhängend sein und die bisherige Waldbeweidung im Norden erhalten bleiben. Der zuständige Landschaftsarchitekt Längst sicherte zu, dass beides möglich sei und im künftigen Plan berücksichtigt werde. Am Ende der Erläuterungen stimmte der Gemeinderat ein-stimmig sowohl der Änderung des Flächennutzungsplans sowie dem Bebauungsplan zu. Die Bürger bekommen in der nun folgenden sogenannten zweiten Auslegungsphase die Möglichkeit, sich über das geplante Projekt zu informieren und eventuell Einspruch zu erheben. Diese zweite Phase soll bis Mitte Dezember dauern.

