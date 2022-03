Katholischer Frauenbund Seeg nimmt an Solibrotaktion teil

Die Seeger Bäckereien Dempf und Jost verkaufen auch 2022 wieder Solibrot. Die Spendenaktion beginnt bereits am Aschermittwoch.

02.03.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Der Katholische Frauenbund in Seeg beteiligt sich auch 2022 an der Solibrotaktion. Organisatorin Annemarie Schnitzler, die Vorsitzende des Seeger Frauenbundes, freut sich, auch heuer mit ihrem Verein wieder bei der Misereor Aktion dabei zu sein.

In Seeg konnte der Frauenbund wie schon in den vergangenen Jahren, die Bäckereien Dempf und Jost gewinnen, Solibrot zum Verkauf anzubieten. Bei der Aktion erklären sich Georg Dempf und Evelyn Kochert-Jost bereit, während der Fastenzeit einen Teil des Verkaufspreises pro Brot zu spenden. So können Kunden mit jedem Einkauf einen kleinen Beitrag leisten und bekommen köstliche Brotvariationen dafür.

Aktion läuft von Aschermittwoch bis Karsamstag

Vom Aschermittwoch bis Karsamstag kommen feinste Spezialitäten unter dem Motto: „Backen. Teilen. Gutes tun“ in die Bäckertüte. Seit 2013 organisiert der KDFB-Bundesverband und das Katholische Werk der Entwicklungszusammenarbeit Misereor gemeinsam die Hilfsaktion, von der vor allem Frauen und Familien profitieren.

