Zum ersten Mal hat die Stadt Füssen mit dem Sommereis am Bundesstützpunkt (BLZ) Gewinn erzielt. Bürgermeister Maximilian Eichstetter warnt trotzdem.

20.12.2021 | Stand: 15:00 Uhr

Es sei das erste Mal gewesen, dass mit dem Sommereis am Bundesstützpunkt in Füssen, Gewinn erzielt wurde. Das berichtete Maximilian Eichstetter den Stadträten während der vergangenen Sitzung. Die Strategie „Sommereis im BSP“ ging demnach voll auf, so der Bürgermeister. Entgegen der Kritiker, konnten erstmals in der Geschichte positive Zahlen erzielt werden, fügt er nicht ohne Stolz hinzu. Dennoch bleibe die Situation angespannt.