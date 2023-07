Lea singt in Füssen inmitten von 4000 Besuchern von Träumen und Ängsten

Was für ein Bild beim Auftritt von Lea bei den Königswinkel Open Airs am Forggensee: Auf der im Publikum stehenden Bühne singt die 31-Jährige gefühlvolle Songs.

23.07.2023 | Stand: 12:22 Uhr

Nachdem Lea in Füssen ihr drittes Lied beendet hat, steht für die Sängerin schon fest: „Das ist das schönste Open-Air, das wir jemals hatten“. Die Menge jubelt. „Ich bin so froh, heute Abend bei euch zu sein“, sagt die Sängerin. Und tatsächlich: Sie sitzt bei den Königswinkel Open Airs am Samstagabend auf einer kleinen Bühne inmitten ihrer Fans am Klavier und singt – mit Blick auf den Forggensee, Schloss Neuschwanstein und die Berge, die in der untergehenden Sonne leuchten. Bei Lea scheint an diesem Abend alles zusammenzupassen. Und dafür braucht es bei der 31-Jährigen gar keine lauten Töne und Spezialeffekte. Es reichen einfach Lea, ihre Stimme und ganz viel Gefühl.

