Die Sozialistische Jugend Die Falken demonstriert in Füssen. Die Organisation will auf Kinder- und Jugendarmut hinweisen.

14.08.2023 | Stand: 15:18 Uhr

Kundgebung in Füssen: Die Sozialistische Jugend Die Falken ist in diesem Sommer wieder im Falkenlager in Schwangau. Die Organisation demonstrierte im Rahmen ihres Besuchs in der Füssener Innenstadt: Sie protestierten am Montagnachmittag gegen den Kapitalismus und rückten das Thema Armut (speziell Kinder- und Jugendarmut) in den Fokus ihrer Kundgebungen.

Polizei zur Demo in Füssen: Etwa 100 Teilnehmer zogen durch die Innenstadt.

Laut Polizei waren etwa 100 Teilnehmende gekommen. Auf Transparenten und Fahnen forderten sie eine andere Umverteilung von Vermögen.

Sozialistische Jugend demonstriert in Füssen: "Kinder- und Jugendarmut fällt nicht vom Himmel"

Nico Schreiber, Vorsitzender der SJD-Die Falken in Bayern, sagt: „Kinder- und Jugendarmut fällt nicht vom Himmel. Arme Kinder haben ausgebeutete Eltern. Deshalb organisieren wir uns in unserem Kinder- und Jugendverband der Falken gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen für eine Welt ohne Ausbeutung und Armut.“