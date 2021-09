Spätsommer mit „Füssen Sprizz“

Füssener Cüneyt Aribas kreiert neues Getränk. Was es mit dem neuen Aperitif auf sich hat.

Er schmeckt recht mild und erfrischend mit einer kleinen Note unaufdringlicher Süße. Aber nicht nur geschmacklich unterscheidet sich der „Füssen Sprizz“ damit von anderen Aperitifs wie etwa Aperol Spritz, Hugo und Campari Soda.

Wie der Sprizz erfunden wurde

Erfunden hat den seit rund einem Monat bereits in mehreren Lokalen und Hotels der Lechstadt angebotenen Cocktail der Füssener Wirt und Betreiber eines Feinkostladens in der Altstadt, Cüneyt Aribas. Als ihm eines Tages der Aperol ausgegangen war, wurde Aribas erfinderisch. Er mixte acht Zentiliter Gin der Allgäuer Marke „Maemo“ mit zehn Zentilitern Sekt, einem Spritzer Sodawasser, einem Spritzer Limettensaft, dünnen Gurkenstücken sowie etwas Eis und ein paar Waldbeeren zusammen und ließ seine Bekannten probieren. Die neue Getränkekreation fand Gefallen.

Aribas wandte sich an Corina und Christoph Zimmermann von „Getränke Zimmermann“ in Roßhaupten, die den „Füssen Sprizz“ in ihr Angebot nahmen. So landete er schließlich im Festspielhaus Neuschwanstein, wo ihn auch die Mitarbeiter von Bar-Lounge-Manager Marco Karle-Maier ihren Gästen gekühlt servieren.

