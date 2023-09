Spanisches Feuer und Begeisterungssturm im Füssener Kaisersaal

Bei seiner Premiere beim Füssener Festival Vielsaitig setzt das Cuarteto Quiroga im Kaisersaal gleich bei zwei Konzerten neue Maßstäbe. Eines wird fürs Radio aufgezeichnet, beim anderen wirkt ein Publikumsliebling mit.

05.09.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Das spanische Cuarteto Quiroga hat bei seinen beiden Auftritten im Kaisersaal des Füssener Barockklosters St. Mang zu Begeisterungsstürmen getrieben. Eines der Konzerte im Rahmen des Festivals Vielsaitig wird auch noch im Radio nachzuhören sein. „Ich bitte um absolute Ruhe – bitte schalten sie ihre Mobilfunkgeräte aus“, begrüßte Kulturamtsleiterin Karina Hager ihre Zuhörer. Der Grund: Ein Team des Bayerischen Rundfunks nahm das Konzert auf. Lang ließ sich ein Lausbub auf dem Schoss seiner Mama von der Ansage nicht beeindrucken, was den Tontechnikern die Schweißperlen auf die Stirn trieb. Die vier Spanier des Cuarteto Quiroga, benannt nach dem galizischen Geigenvirtuosen Manuel Quiroga, ließen sich bei ihrem Festivaldebüt nicht beirren und zauberten bereits bei ihrem ersten Stück von Manuel Canales (Cuarteto en Sol mayor) die warmtonige, temperamentvolle Leichtigkeit und Eleganz der spanischen Kammermusik in den Kaisersaal. Das schwer zu spielende String Quartett No. 3 ist bis heute das am seltensten gespielte Quartett des experimentell oft kompromisslosen Komponisten Bela Bartok. Gekonnt formte der erste Geiger Aitor Hevia aus seinem Cuarteto eine wild galoppierende Quadriga, die den gebannten Zuhörer bis an den Rand der melancholisch untermalten ungarischen Wurzeln des Komponisten katapultierte. In prachtvollen Streicherkaskaden, rhythmischem Collegno und würzigem Pizzicato kredenzten die vier preisgekrönten Streicher Aitor Hevia, Cibrán Sierra (Violine), Josep Puchades (Viola) und Helena Poggio (Cello) ein sehr populäres, schwelgerisch romantisches Streichquartett von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Das opulente Konzert endete mit Standing Ovations und Bravo-Rufen. Das außergewöhnliche Konzertspektakel wird vom Bayerischen Rundfunk voraussichtlich am 2. November um 20.05 Uhr auf BR-Klassik ausgestrahlt – ohne kindliche Störgeräusche. Als die Zuhörer den Kaisersaal bereits verlassen hatten, setzten sich die „Quorigas“ nochmals auf der Bühne unter die vielen Mikrofon-Ständer, um die beeinträchtigten Sequenzen störungsfrei und einzuspielen.

Hörabenteuer mit magischen Bereichen

Beim folgenden gemeinsamen Konzert mit dem in Füssen sehr bekannten und äußerst beliebten Pianisten Matthias Kirschnereit wurde jedes der aufgeführten Stücke mit Begeisterungsstürmen des Publikums im voll besetzen Kaisersaal gefeiert. Es erlebte ein Hörabenteuer, das sich auch in magischen Bereichen bewegte. Im Streichquartett Nr. 1 op. 20 des argentinischen Komponisten Alberto Ginastera ging das Ensemble mit bewegter Rhythmik voll zur Sache und verwirklichte vorbildlich die darin enthaltenen Fachbezeichnungen für die Vortragsweisen. Im oft hart aufgesetzten, bewusst kratzenden Strich, in wilden, brodelnden, teilweise agitatorischen Läufen, die auch immer wieder in rasender Geschwindigkeit gezupft wurden, ließen die Künstler erregte, feurige, oft scharf akzentuierte Klänge entstehen. Bilder von Lasso schwingenden Gauchos entstanden im Kopfkino. Das spanische Temperament der Musiker kam den Anforderungen der Komposition sehr entgegen. Im Kontrast dazu bewiesen die kontemplativen und poetischen Passagen mit surrealistischer Atmosphäre feinsinnigste Ausgestaltung der melodischen Linien. Im Anschluss begeisterte Pianist Kirschnereit beim exzellenten Vortrag der Klaviersonate Nr. 1 des gleichen Komponisten. Bei der Wiedergabe funkelte der Geist der argentinischen Volksmusik. Energische, kontrastierende Themen wechselten mit lyrischen Phasen. Im letzten Satz genoss das Publikum den Taumel einer rhythmisch treibenden Toccata und wurde damit in die Pause entlassen.

Orchestrale Ausmaße

Ein Glanzstück der Kammermusikliteratur boten Streicher und Pianist mit dem einzigen Klavierquintett Robert Schumanns. Der Vortrag erweckte immer wieder den Anschein eines Klavierkonzerts mit orchestralen Ausmaßen. So mischten sich gleich am Anfang dicke Klavierakkorde und Streichertremolo. Der Umschwung ins Lyrische mit dem lockenden Klavier und träumerischen Dialog zwischen Cello und Bratsche waren fein herausgearbeitet. Gekonnt verwoben sich beim Zusammenspiel des Quintetts die drängende Kraft und schwärmerische Aura. Glänzend gelang das tragische Motiv mit dem erregten Ausbruch des Klaviers. Das Scherzo erinnerte mit aufstrebenden Läufen an ein Perpetuum mobile. Großartig gelang im Finale die breit ausgebaute, glanzvolle Entwicklung zum machtvollen Schluss. Die Begeisterung und der Dank der Zuhörerinnen und Zuhörer entluden sich in stehend gespendeten Beifall, Klatschsalven und Getrampel.