Spannung bis zum Schluss bei Tennisturnier in Nesselwang

Die neunte Auflage der Sportveranstaltung ist nichts für schwache Nerven. Wer sich dabei am Ende durchsetzte.

17.06.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Über ein hochkarätig besetztes Teilnehmerfeld konnte sich der TC Nesselwang bei der neunten Auflage seiner Alpspitz-Open freuen. Denn das Tennisturnier, das sich inzwischen zu einer kleinen Institution im Sportkalender der Region entwickelt hat, war wiederum gespickt mit Spitzenspielern aus dem süddeutschen Raum. Der Zuschauerzuspruch war beim hochkarätigen Turnier wieder hervorragend, sagt Stefan Egger vom TC Nesselwang.

Entscheidung im Championstiebreak

Zum Sportlichen: Im Halbfinale der Damenkonkurrenz hatte die topgesetzte Lavinia Rietz (TC Eschenried) die Lokalmatadorin Sarah Fricke mit 6:2 und 6:2 geschlagen. Im zweiten Halbfinale standen sich Clara Schied und Alisa Karremann (beide SSV Ulm) gegenüber, Karremann musste jedoch beim Spielstand von 4:5 verletzt aufgeben. Damit kam es zum Endspiel zwischen Lavinia Rietz und Carla Schied. In einem bis zum Schluss spannenden Match konnte sich Rietz nach verlorenen ersten Satz (5:7) und einem Comeback im zweiten Satz, den sie mit 6:3 gewann, im Championstiebreak mit 10:5 durchsetzen.

Herrenkonkurrenz in zwei Gruppen

Die Herrenkonkurrenz konnte in zwei Gruppen ausgetragen werden. Durch diesen Modus bekamen die Zuschauer, aber auch die Spieler, viele interessante und ausgeglichene Spiele zu sehen. So erreichte Robin Stiefel (TC Kempten, Leistungsklasse 3,3) nach drei Siegen das Finale in der Gruppe eins. Den zweiten Platz in der Gruppe sicherte sich Artur Kochanov (SSV Ulm, LK 6,0). In der Gruppe zwei konnte sich Daniel Bergmann (TV Bellenberg, LK 4,0) durchsetzen – hier wurde der Mittelfranke Stefan Vogelsang (TSV Altenberg, LK 3,7) Gruppenzweiter.

Finale wogt hin und her

Im Endspiel kam es somit zum schwäbischen Duell zwischen Stiefel und Bergmann. In einem begeisternden Match gewann Bergmann den ersten Satz mit 7:5. Im zweiten Satz führte Bergmann lange Zeit mit einem Break, ehe Robin Stiefel zum 5:5 ausglich und den Tiebreak knapp mit 7:5 gewann. Das Herrenendspiel musste somit auch im Championstiebreak entschieden werden. Dieser war dann nichts für schwache Nerven, Daniel Bergmann führte bereits mit 9:5 und hatte damit vier Matchbälle, die Robin Stiefel mit größtem Einsatz abwehren konnte, der dann seinerseits den ersten Matchball zum 11:9 nutzte. In der Herrenkonkurrenz (ab LK12,0) waren die meisten Meldungen für die Alpspitz Open eingegangen. Das erste Halbfinale gewann dabei das Nachwuchstalent vom TTC Füssen, Cedric Dettlaff, klar gegen Philipp Strauß (VfB Ulm) mit 6:2 und 6:0. Im zweiten Halbfinale siegte Michael Waginger (TSV Burgberg) gegen Thomas Fricke (TC Nesselwang) mit 6:3 und 6:3 und erreichte ebenfalls das Finale. Hier konnte sich dann Cedric Detlaff mit 6:1 und 6:3 gegen Michael Waginger durchsetzen.

Nach dem großen Erfolg der Alpspitz-Open freuen sich die Veranstalter einer Mitteilung zufolge schon auf die zehnte Auflage im nächsten Jahr und sie bedanken sich beim Hauptsponsor für die Unterstützung.

Lesen Sie auch

French Open 2022 Nadal gegen Zverev bei den French Open: Übertragung live im Free-TV und Stream

Lesen Sie auch: Wie ein Wildbach in Nesselwang gezähmt werden soll