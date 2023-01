In Schwangau streckt man wegen der Krisen geplante Investitionen: Sparen - ja, aber....

Auf Schwangau kommen härtere Zeiten zu - deshalb werden Projekte verschoben. Ein Blick nach Füssen zeigt, warum das wichtig ist - es gibt allerdings ein "aber".

08.01.2023 | Stand: 18:05 Uhr

Es sind keine leichten Entscheidungen, die Kommunalpolitiker in diesen Krisen-Zeiten treffen müssen. Die Kassen sind (fast) leer – in Füssen ist die Situation sogar so schlimm, dass Hilfe vom Freistaat notwendig ist. Weil man jeden Euro nur einmal ausgeben kann, ist es wichtig, Investitionen gut zu durchdenken.

Der Sparkurs von Schwangau ist richtig

Deshalb ist es richtig, dass Schwangau einen Sparkurs einschlägt und verhindern will, dass zukünftige Haushaltspläne mit hohen Schuldenbeträgen belastet sind, die den Handlungsspielraum eingrenzen. Ein Blick über den Lech zeigt den Schwangauern, was passiert, wenn der Schuldenberg immer weiter wächst.

Wichtige Projekte nicht auf die zu lange Bank schieben: Krippe in Schwangau zum Beispiel

Die Sanierung des Kurparkes in Schwangau kann also warten. Wohl überlegt sein sollte jedoch der Neubau der Krippe. Auch wenn die Prognosen zeigen, dass der Platz aktuell ausreicht und der Neubau nicht akut benötigt wird, sollte man so ein Projekt nicht auf die (zu) lange Bank schieben. Erstens: Der Platz ist in Zukunft notwendig. Am besten sind Plätze dann auch verfügbar – ohne improvisieren zu müssen, ohne wütende Eltern. Zweitens: Wird es dann akut und eine schnelle Lösung muss her, kann es immer noch ein langer Weg zum Neubau sein. Die dringend benötigte Erweiterung des Kindergartens St. Tosso hat sich am Ende auch um ein Jahr verzögert.