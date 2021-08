SPD Füssen: Stabwechsel mit Topflappen und Luftballon

Ilona Deckwerth übergibt den Vorsitz an Georg Waldmann. Die Füssener Stadträtin blickt auf eine schwierige Kommunalwahl und Corona zurück. Wer im Vorstand ist.

04.08.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Leicht wehmütig, aber trotzdem gut gelaunt übergab Ilona Deckwerth in der Jahresversammlung der Füssener SPD den Führungsstab an Georg Waldmann, der mit hundert Prozent der Stimmen gewählt worden war. Statt eines sportlichen Stabes überreichte sie ihrem Nachfolger einen Luftballon, ein umweltfreundliches Windrad aus rotem Papier (damit er immer wisse, „wohin der Wind weht“) sowie einen roten Handtopflappen. Den Lappen gab es, um sich bei den anstehenden Themen „nicht die Hände verbrennen zu müssen“.

Politik lebt von Begegnungen

„Endlich“, freute sich die scheidende Vorsitzende in ihrem letzten Rechenschaftsbericht, „können wir uns wieder einmal treffen. Politik lebt von Begegnungen.“ War doch an Versammlungen seit März 2019 wegen Corona nicht zu denken. Und das auch noch während der heißen Phase des Kommunalwahlkampfes 2020. Dabei habe die örtliche SPD nicht so abgeschnitten, wie sie es sich gewünscht hatte. Wie berichtet, erlebte die SPD ein Debakel: Die einst zweitstärkste Fraktion hat im Stadtrat nur noch zwei Sitze. Dennoch meinte Deckwerth im Rückblick: Gekämpft hätten alle, wofür sie sich herzlich bedankte.

Auch die ihr so am Herzen liegende Verleihung der ASF-Rose (Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen) musste abgesagt werden, auch wenn sich viele über die Vorsichtsmaßnahmen der SPD 2019 noch lustig gemacht hätten: „Vorsicht war besser, wir wussten ja nicht, was da noch kommt.“ Nicht zuletzt deswegen hatte sie für alle Anwesenden je eine ASF-Rose zum Abschied aus ihrer Funktion mitgebracht.

Nur digitale Kontakte

Viel haben die Genossen und Genossinnen in den vergangenen zwei Jahren über und mit den neuen Technologien gelernt. Konferenzen und Versammlungen waren nur noch digital möglich und so habe man sich meist auf das Telefon und schon früh auf Videokonferenzen beschränken müssen: „Wie so viele andere auch“.

Schwierig habe sich auch dank des Lockdowns die Arbeit des Kassierers und der Revisoren gezeigt. Dennoch konnte der Kassenbestand 2019 und 2020 geprüft und als „bestens und vorbildlich geführt“ konstatiert werden. Daher entlastete die Versammlung den Kassier und den gesamten scheidenden Vorstand.

Lesen Sie auch

Turbulente Sitzung bei Füssener Musikschule Trägerverein

Besonders herzlich wurden zu Beginn der Jahresversammlung fünf Neu-Mitglieder in diesem Jahr empfangen, von denen drei anwesend waren. Sie bekamen das traditionelle „rote Parteibuch“ von Dr. Paul Wengert überreicht. Damit verzeichnet die SPD einen Mitgliederstand von 63, trotz einiger Abgänge durch Tod, Wegzug oder durch Austritt. Ilona Deckwerth bleibt als eine der sechs Beisitzer der Füssener SPD erhalten.

Das ist der Vorstand: