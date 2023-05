In Füssen wird Kritik an den hohen Kitagebühren geübt

Der Ortsverband informiert über die Entwicklung der Gesetze und spricht sich gegen die Erhöhung in Füssen aus. Gespräch mit Bürgermeister war nicht zielführend.

„Jedes Kind muss eine Kindertagesstätte besuchen können. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit; denn Kindertagesstätten sind Bildungseinrichtungen und Bildung darf nicht vom Geld und der Herkunft der Kinder abhängen.“ So lautete die Forderung der Landtagsabgeordneten Dr. Simone Strohmayr beim Wahlkampfauftakt des SPD-Ortsvereins Füssen. Dort verschafften Eltern auch ihrem Ärger über ein für sie völlig unbefriedigend verlaufenes Gespräch mit Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) über die enorm steigenden Kindergartengebühren Luft.

Stadt Füssen hat Kitagebühren stark erhöht

Dass die Stadt Füssen mit der vom Stadtrat beschlossenen Erhöhung der Kita-Gebühren praktisch die zur Entlastung der Eltern gedachte Bundesförderung komplett abgreife, widerspreche völlig dem Willen des Bundesgesetzgebers, wird Strohmayr in einer Pressemitteilung der SPD zitiert. Zuvor gab sie Einblicke in die entsprechenden Gesetze. Im Gespräch mit Bürgermeister Eichstetter habe man vorgeschlagen, zumindest den Geschwister-Bonus wiedereinzuführen. Das sei aber ebenso abgelehnt worden wie der Vorschlag, die Kernzeiten zu verlängern und Vorschulkinder kostenfrei zu stellen. Zuvor initiierten Eltern eine Petition, die zwischenzeitlich über 650 Unterschriften trage.

Die Abgeordnete blickte zunächst auf die Einführung des Bayerischen Kinder-bildungs- und Betreuungsgesetzes 2005 zurück, mit dem die Finanzierung der Kitas grundlegend umgestellt und ihr Bildungsauftrag gesetzlich festgeschrieben worden sei. Daher fordert die bayerische SPD, dass der Kita-Besuch kostenfrei sein müsse. Das sei eine Frage der Bildungsgerechtigkeit, denn „nirgends in Deutschland hängt diese mehr vom Geldbeutel und eigenen Bildungsstand der Eltern ab als in Bayern“. Mit dem Gute-Kita-Gesetz und einemfünf Milliarden schweren Zuschuss an die Bundesländer habe die Bundesregierung vor allem die Qualität der Kitas verbessern wollen. Bayern habe aber seinen Anteil ausschließlich in die Reduzierung der Kosten fließen lassen und zahle pro Kind und Monat 100 Euro an die Eltern, um deren Belastung durch die Kita-Gebühren zu senken.

Stadträtin Deckwerth: Es ist eine politische Entscheidung, für was Füssen Geld ausgibt

Stadträtin Ilona Deckwerth verwies auf ihre Bemühungen, eine Kompromisslösung zu finden und erinnerte daran, dass es eine politische Entscheidung sei, wofür die Stadt das Geld ausgebe: Asphalt und Beton hätten aber über das Soziale gesiegt. Tobias Merz, Listenkandidat für die Landtagswahl im Herbst, kritisierte zudem die Wortwahl im Stadtrat, wo im Hinblick auf die Kitas immer nur von Defiziten die Rede sei, deren Wert für die Gesellschaft und die Volkswirtschaft aber überhaupt nicht gewürdigt werde.

Brigitte Protschka, Direktkandidatin für den Bezirkstag, berichtete aus ihrer Erfahrung als Präsidentin der AWO-Schwaben über die stetig steigende Beteiligung der Träger an der Kita-Finanzierung und forderte eine andere Bewertung des Auftrags der Kommunen, was die Kinderbildung- und -betreuung angehe. Die enormen Gebührenerhöhungen träfen genau die Eltern, die man auf dem Arbeitsmarkt brauche.