SPD-Wunsch nach PCR-Pooltests in Kitas stößt in Füssen auf Ablehnung

Viele Füssener Einrichtungen wollen an den Antigen-Tests zuhause festhalten. Die Eltern würden das vorbildlich machen.

23.01.2022 | Stand: 11:04 Uhr

Keineswegs auf ungeteilte Zustimmung stößt die Füssener SPD mit ihrer Forderung, dass in allen Ostallgäuer Kindertagesstätten PCR-Pooltests für die Mädchen und Buben angeboten werden sollten (wir berichteten). Zumindest lehnen viele der Verantwortlichen der Füssener Kitas diesen Vorstoß ab und wollen an den Antigen-Tests festhalten, die von den Eltern vorgenommen werden müssen. Das ergeben Stellungnahmen, um die die Stadtverwaltung die Kitas gebeten hatte. Die Arbeiterwohlfahrt hingegen, die in Füssen zwei Einrichtungen betreibt, unterstützt die SPD-Forderung.

Antigen-Selbsttests anstatt PCR-Pooltests

Der Füssener SPD-Vorstand, dass Kindertagesstätten in Bayern der einzige Bildungsbereich seien, in dem die Testung überwiegend mittels Antigen-Selbsttests anstelle von PCR-Pooltests stattfindet. Durch diese Regelung ergebe sich „ein hohes Gefahrenpotenzial für die Weiterverbreitung des Virus in den Ostallgäuer Kindertagesstätten und von dort hinein in die Familien“. Deshalb forderten die Genossinnen und Genossen das Landratsamt auf, in Absprache mit den Trägern der Ostallgäuer Kindertagesstätten und in Abstimmung mit den Elternbeiräten PCR-Pooltests zu ermöglichen (siehe auch Füssener SPD fordert in Kitas PCR-Pooltests).

Kitas in Füssen haben kaum Wunsch nach PCR-Pooltests

Bei den Füssener Kitas ist der Wunsch nach solchen Testungen aber nur schwach ausgeprägt. Die Stadtverwaltung hatte alle Einrichtungen um Stellungnahmen zu den vorgeschlagenen Pooltests gebeten. Und so lauten die eingegangen Stellungnahmen in Auszügen:

Katholischer Kindergarten und Kinderkrippe St. Gabriel: Dort ist man „mit der momentanen Teststrategie recht zufrieden“, die Tests seien unkompliziert angelaufen. Werde wie jetzt zu Hause getestet, komme das betroffene Kind zudem gar nicht in die Einrichtung – so werden schon mal Kontakte reduziert. Bei Pooltests in der Kita könnte ein erkranktes Kind dagegen andere Mädchen und Buben anstecken. Generell hätte man sich in St. Gabriel „über ein Gespräch mit der SPD Fraktion vor deren Antrag sehr gefreut“.

Städtischer Kindergarten Zwergenburg: In Hopfen am See will weder der Elternbeirat noch das Kindergarten-Team die Pooltests. „Mit den Schnelltests klappt das sehr gut, die Eltern sind vorbildlich und es gibt bei uns keine Probleme damit“, heißt es in der Stellungnahme.

Werkstatt Wichtel: Dort findet man die durch PCR-Tests „vermutlich deutlich erhöhte Sicherheit wichtig und begrüßenswert“. Doch müsste in so einem Fall gewährleistet sein, dass die Kindertageseinrichtungen die Tests nicht selbst beschaffen müssen, sondern die Lieferung organisiert wird.

AWO-Bezirksverband Schwaben: Die Arbeiterwohlfahrt als Trägerin des Kinderhauses Schatztruhe und der Kita im Weidach hat mit den Pooltestungen seit Jahresanfang in allen Augsburger Kitas durchweg positive Erfahrungen gemacht, heißt es in der Stellungnahme. Die Testungen seien sicher für die Mitarbeiterinnen ein Aufwand, dennoch können sie gut in den Alltag integriert werden – etwa als Spiel im Stuhlkreis am Morgen. „Für die Eltern ist es entlastend und die Kinder machen gut mit, das sind zumindest die Rückmeldungen unserer Augsburger Kitas.“ Sollten die Pooltestungen in Füssen angeboten werden, benötige die Stadt das Material (Tests), ein örtliches Labor und einen Fahrdienst, der die Tests in den Kitas abholt.

Kita und Kinderkrippe Sternschnuppe: Im Venetianerwinkel will man an den Tests durch die Eltern festhalten. So gehe keine Zeit für die pädagogische Arbeit in der Kita verloren. Die bisherigen Erfahrungen zeigten, „dass die Eltern sehr verlässlich und verantwortungsbewusst sind und wir sehr gut damit zurechtkommen“. Daher wolle man an der momentanen Teststrategie festhalten. Auch in der Sternschnuppe hätte man es sich gewünscht, dass die SPD vor einem solchen Antrag das Gespräch mit den Kitas gesucht hätte.