Spektakulärer Drogenfund in Pfronten: Polizei entdeckt fünf Kilo Kokain hinter Navi - 29-Jährige in U-Haft

Schleierfahndern der Grenzpolizeistation Pfronten ist ein spektakulärer Erfolg gelungen. Sie beschlagnahmten fünf Kilogramm Kokain.

19.10.2021 | Stand: 12:30 Uhr

Fünf Kilogramm Kokain im Wert von mehreren Hunderttausend Euro sowie 10.000 Euro Bargeld haben Beamte der Grenzpolizeiinspektion Pfronten (Landkreis Ostallgäu) in einem Volvo auf der Autobahn 7 nahe der österreichischen Grenze sichergestellt. Die Drogen waren in einem professionellen Schmuggelversteck untergebracht, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die 29-jährige niederländische Fahrerin kam in Untersuchungshaft.

Die Polizisten hatten die Frau am Samstag (16. Oktober) nahe Füssen kontrolliert. Sie wies "drogenbedingte Ausfallerscheinungen auf", wie es im Polizeibericht heißt, und war den Beamten bereits aus einer vergangenen Kontrolle bekannt.

Polizei in Pfronten findet kiloweise Kokain hinter Navigationsgerät

Bei der intensiven Kontrolle ihres Wagens entdeckten die Fahnder das professionelle Schmuggelversteck hinter der Navigationseinheit. Die Polizisten entfernten das Navigationsgerät und entdeckten dahinter das Rauschgift und das Bargeld. Die weiteren Ermittlungen hat die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Südbayern (GER Südbayern) des Bayerischen Landeskriminalamtes und des Zollfahndungsamtes München unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen übernommen.

Immer wieder spektakuläre Drogenfunde in der Region

Immer wieder kommt es zu spektakulären Drogenfunden in unserer Region. 42 Kilogramm Kokain fanden Schleierfahnder im August 2020 bei Neu-Ulm im Auto eines Rentners aus Italien. 20 Kilogramm Heroin und 18 Kilogramm Kokain entdeckten deren Kollegen im selben Monat im Auto eines 36-jährigen Belgiers auf der A7 bei Füssen. Zuvor hatte Kriminalpolizei einen 39-Jährigen bei der Übergabe von einem Kilo Kokain in der Memminger Innenstadt festgenommen.

