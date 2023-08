Tafel in Füssen: Rotary Club übergibt Scheck von 2500 Euro

Rotary Club Reutte-Füssen übergibt Scheck. 300 Hilfsbedürftige kommen jede Woche.

21.08.2023 | Stand: 11:37 Uhr

Als im Februar diesen Jahres Henrich Fischler Graf von Treuberg im Alter von 103 Jahren in Füssen verstarb, verfügte er, bei seiner Beisetzung von Kranz- und Blumenschmuck abzusehen und dafür das Geld an die Füssener Tafel zu spenden. Der Rotary Club Reutte-Füssen hat die Summe auf 2500 Euro aufgestockt und kürzlich übergeben.

Rotary Club-Präsident Dr. Michael Krehl übergab jetzt den Spendenscheck an Tafel-Vertrauensmann Michael Wollnitza, der sich sehr dankbar über die beachtliche Summe zeigte. „Unsere Betriebskosten für die Tafel sind sehr hoch und der Andrang nach wie vor immens. Im Durchschnitt kommen etwa 300 bedürftige Personen wöchentlich zur Tafel. Oft reichen die gespendeten Lebensmittel nicht aus und wir müssen Ware dazukaufen, um unsere Kundschaft bedienen zu können. Da ist so eine Spendensumme sehr willkommen“, so Wollnitza.

Der Rotary Club Reutte-Füssen ist der einzige grenzüberschreitende in Deutschland und auch weltweit gibt es davon nur ganz wenige. Die Rotarier generieren ihre Gelder durch ihre Mitgliederbeiträge und verschiedene Veranstaltungen, wie das Drachenbootrennen auf dem Heiterwanger See, den Reuttener Weihnachtsmarkt oder Benefizkonzerte.

Die gesammelten Spendengelder gehen an zahlreiche regionale und internationale Hilfsprojekte. Die Füssener Tafel wird vom Rotary Club Reutte-Füssen schon seit langer Zeit unterstützt. Monatlich fließen von dort Beträge für den Unterhalt des Mietfahrzeugs, das für den Transport der Lebensmittel dringend nötig ist. „Uns tut jeder Euro gut und ohne diese Unterstützung könnten wir hier nicht existieren. Für das alles sind wir wirklich sehr dankbar“, betont Michael Wollnitza.