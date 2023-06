„Spiderman“ in ehemaliger Klosterkirche in Steingaden

Wie Norbert Xanten zu seinem ungewöhnlichen Attribut kam. Ein Blitzstrahl soll ihn vom Lebemann zum Büßer bekehrt haben.

05.06.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Der Legende nach war es ein Blitzstrahl bei einem Ausritt, der Norbert von Xanten vom Lebemann zu einem demütigen Büßer und Asketen machen sollte. Bis zu jenem denkwürdigen Tage hoch zu Ross gefiel ihm sein glamouröses und freizügiges Leben. Die Todeserfahrung zeigte ihm jedoch, wie unvorbereitet er dem ewigen Richter hätte gegenüberstehen müssen.

Er zog als Wanderprediger durchs Land

Vom Saulus zum Paulus? Er ließ sich zum Priester weihen, verschenkte seinen gesamten Besitz und zog fortan als barfüßiger Büßer und Wanderprediger durchs Land. Oft redete er mit einer charismatischen Strahlkraft über die Eitelkeiten der Welt, von der Kürze des Lebens und der Buße, dass alle, die ihn hörten, tief erschüttert waren. Eine Spinne steht als sein Attribut und Beweis für das unbändige Gottvertrauen des Predigers. Während er einmal die heilige Messe feierte, fiel im Augenblick seiner Kommunion eine giftige Spinne in den konsekrierten Wein. Norbert ließ sich nicht beirren und trank aus dem Kelch, wobei er die Giftspinne verschluckte. Die Spinne kroch wohlbehalten aus seinem Nasenloch hervor und hatte ihm nicht geschadet.

Giftige Predigten gehalten

Wegen seiner durchaus giftigen Predigten gegenüber dem Klerus und den kirchlichen Strukturen der Amtskirche versuchte man den unbequemen „Spiderman“ („Spinnenmann“) zu zähmen, unterzuordnen und gefügig zu machen. Auf Drängen des Bischofs von Laon gründete Norbert im französischen Prémontré eine Gemeinschaft aus Laien und Geistlichen. Der Prämonstratenser-Orden mit den Mönchen im weißen Ordensgewand orientiert sich bis heute am Lebensstil der Urkirche. Das Ordensgewand soll an die unbefleckte Empfängnis der Gottesmutter Maria erinnern. Eine weitere Deutung bezieht das weiße Gewand auf den „jungen Mann“, der am Ostermorgen am leeren Grab die Auferstehung verkündet.

Im Deckenfresko des ehemaligen Prämonstratenser-Klosters/ Welfenmünster Steingaden reicht die Gottesmutter dem Heiligen die verzierte Monstranz. Der Bischofsstab und die Mitra deuten auf sein späteres Amt als Erzbischof von Magdeburg hin. Dort starb Norbert 1134. Sein Todestag 6. Juni ist sein Gedenktag.