Der DFB warnt: In Deutschland werden so viele Fußballspiele wie nie abgebrochen. Neben eines Vorfalls in In Rettenberg wurde nun ein weiterer in Füssen bekannt.

09.11.2022 | Stand: 18:17 Uhr

Im Amateurfußball kommt es immer häufiger zu Spielabbrüchen. Das belegt ein Lagebild, das der Deutsche Fußball-Bund (DFB) kürzlich veröffentlicht hat. Demnach sind in der Saison 2021/2022 von knapp 1,5 Millionen ausgetragenen Spielen 911 abgebrochen worden, ein Höchststand. Erst am Samstag kam es im Oberallgäuer Rettenberg wieder zu einem Vorfall in der Region.

