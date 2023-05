Füssen wirtschaftete Stiftung runter - Jetzt sollen Wohnungen entstehen

Über Jahre hat die Stadt Füssen das Vermögen der Spitalstiftung aufgezehrt und Räume standen ungenutzt leer. Jetzt sollen neue Wohnungen entstehen.

09.05.2023 | Stand: 05:37 Uhr

„Es darf vieles nicht sein, was in Füssen ist.“ Dieser Satz stammt von Peter Hartl, Amtsleiter im Füssener Rathaus. Und diese doch recht vielsagenden Worte fielen, als es im Stadtrat um die Heilig-Geist-Spitalstiftung ging. Wie jetzt deutlich wird, hat die Stadt nämlich über Jahrzehnte deren Vermögen aufgezehrt. Von einer „problematischen Situation“ war nun deshalb die Rede. Man müsse die Stiftung künftig wieder so wirtschaftlich wie möglich betreiben.

